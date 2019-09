Ein kulinarisches Erfolgsrezept mit Kindern. Das will das Projekt „Schlemmerbande“ sein. Meisterköche und die AOK Gesundheitskasse sind mit im Boot. In Münsingen unter dem Dach der Stadt, welche die Siebtklässler der Münsinger Schulen für das Schlemmerbandenprojekt erreichen wollte. Dass offenbar einzig an der Schillerschule die Vorabinformation verteilt wurde, bedauerten Bürgermeister Mike Münzing und Rebecca Hummel, die die Fäden des Projektes im nächsten Jahr in Händen hält, bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch.

Acht Schüler kamen zur Projektvorstellung

Immerhin acht Schüler wurden durch unsere Zeitung auf das Projekt aufmerksam und kamen zum ersten Informationsgespräch, bei dem Meisterkoch Alfons Kohler aus Dächingen, Dr. Ute Streicher, Ernährungsberaterin der AOK und Rainer Autenrieth vom Gasthof Herrmann das Schlemmerbandenprojekt vorstellten. Bereits am 15. Oktober geht es mit der ersten praktischen Kocheinheit an der Schillerschule zur Sache, wobei Autenrieths Küchenchef Alexander Schulz mit den Schülern die Schulküche der Schillerschule zum Schlemmerbandenparadies machen wird.

Bürgermeister Mike Münzing betonte, dass es dabei um mehr ging als zu erfahren, wie man ein Schnitzel paniert. Vielmehr verspricht er sich beim Schlemmerbandenprojekt, dass die jungen Teilnehmer ein gesundes Bewusstsein für das Essen, welches nicht nur dem Füllen des Bauches dienen sollte, entwickeln. Ein Thema, das der Schultes auch gern in der Modellregion sieht, weil es die Region wert sei, dass man sich mit ihr und ihren regionalen Lebensmitteln beschäftigt. „Wenn den Rohstoffen der Ernährung keine Bedeutung mehr geschenkt wird, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Landwirte immer mehr Pestizide einsetzen, um den Dumpingpreisen Stand zu halten“.

Gesundes Essen durch Genuss lernen

Münzing berichtete von Kindern, die nicht wissen, wie man richtig mit Messer und Gabel ist und von Familien, in denen es keinen Esstisch mehr gibt. Viele Familien wären nicht mehr in der Lage, ihren Kindern ein gesundes Leben vorzuleben. Essen muss schmecken ist sich Dr. Ute Streicher sicher, wobei sie betonte, dass gesundes Essen nicht immer Vollkorn und Rohkost sein muss. „Freude am Genuss“ ist das Ziel des Ganzen, wobei praktische Elemente, für welche die Teilnehmer von den Meisterköchen mit Küchenschürzen ausgerüstet werden genauso ins Projekt fließen, wie theoretische Elemente, in welchen unter anderem Hygiene und ausgewogene Ernährung spielerisch vermittelt werden.

Ein besonderes Schmankerl wird am 2. November beim Genuss-Gipfel des Landes Baden-Württemberg, der im Rahmen der „schön&gut“-Messe im Albgut stattfindet, für die Teilnehmer sein. Die Jungs und Mädchen dürfen nämlich bei der Vorbereitung des Büfetts aktiv mitwirken.

Bis zu 15 Kinder können ins Schlemmerbandenteam, wobei dies jetzt auch nach der Auftaktveranstaltung noch möglich ist. Die zwölfjährige Pia bringt bereits heimische Erfahrung ins Team ein. Zuhause kocht sie nämlich am liebsten Pfannkuchen mit Hackfleischfüllung und Salat. Und die gleichaltrige Leona bringt Erfahrung im Umgang mit regionalen Lebensmitteln mit. Schnitzel mit Pommes mag derweil Lukas am liebsten. Wer weiß, vielleicht gibt’s auch hierfür von Küchenchef Alexander Schulz noch einen Tipp, dass das Gericht dem Münsinger vielleicht noch besser schmeckt als bisher. Weitere Termine sind am 19. November und am 10. Dezember vorgesehen.

Auch stehen Exkursionen auf dem Programm, die noch gemeinsam in der Gruppe besprochen werden. Wer Interesse hat, darf sich im Rathaus bei Rebecca Hummel unter der Telefonnummer (0 73 81) 18 21 68 oder per E-Mail an rebecca.hummel@muensingen.de anmelden.

