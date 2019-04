Ohne das Privatarchiv von Paul Fink wäre es gar nicht gegangen. Der pensionierte Schulleiter, seit 1966 in Auingen, hat die ganze Ortschronik digitalisiert, verfügt über einen großen Fundus an Bildern. Das, zusammen mit seinem Wissen, ist Grundlage für den geschichtlichen Ortsrundgang. Natürlich kommen da noch die Kenntnisse von Ortsvorsteher Eckart Ludwig dazu sowie die Unterstützung durch Schulleiter Georg Barfuß und Stadtarchivar Yannik Krebs.

An 14 Gebäuden, die eine besondere Bedeutung für die örtliche Geschichte haben, findet man informative Tafeln, jede mit Fotos, Text und Ortsplan gestaltet. Start in die Historie des Dorfes ist am Rathaus, gebaut 1777. Einst Ratsstube, Schullokal, Lehrerwohnung mit Stall und Scheune wurde das Gebäude oft umgebaut. Heute ist es ein modernes Wohnhaus. Wie es in der Molke (Station 2) zuging – daran werden sich noch viele Auinger erinnern, gab es doch bis in die 50er Jahre etwa 100 Milchlieferanten im Ort. Übers Schulhaus von 1911, das Ensemble der Hardtschule, Pfarr- und Gemeindehaus geht es über den Kindergarten in der Wettgasse zu den ehemaligen Weberhäusern an der Hauptstraße. Dass die 1787 ein Knabe niedergebrannt hatte, ist dort ebenso zu lesen, wie ein Überblick über die Geschichte Auingens als Hauptweberort des Münsinger Oberamts.

