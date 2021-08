Aus der anonymen Nummer 1628 auf dem Friedhof Gänsewag auf dem früheren Truppenübungsplatz ist jetzt ein Grab mit einem Namen geworden: Vertreter der KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen haben eine Hinweistafel mit Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten von Karapet Ossipjan angebracht. Der am 8. August 1908 in Bolshie Sali in der UdSSR geborene Armenier fand als russischer Kriegsgefangener seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof Gänsewa...