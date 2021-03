Schatzkammer“ wurden bronzezeitliche Knochen gefunden. Sie führen seit Jahren zu Spekulationen und sind schon lange ein Forschungsprojekt der Florian Huber begab sich für die neue Terra X-Folge auf Tauchtour in die Wimsener Höhle. Unterstützt wurde er von Profis vor Ort. Tausend Meter der tiefsten Unterwasserhöhle Deutschlands sind bereits erforscht. In der „“ wurden bronzezeitliche Knochen gefunden. Sie führen seit Jahren zu Spekulationen und sind schon lange ein Forschungsprojekt der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim e.V., zu der auch Rainer Straub undAchim Lehmkuhl gehören.

Unter Tauchern: Höhlentauchgänge als Königsdisziplin

Die beiden Höhlenprofis zeigten Florian Huber die Fundstelle, führten die Probenentnahme an einem eingesinterten Skelett aus und halfen dem Film-Team bei der gewaltigen Logistik. Unter Tauchern gelten die gefährlichen Höhlentauchgänge als Königsdisziplin. Achim Lehmkuhl: Die gesamte Filmausrüstung, Lampen und 3-D-Scanner mussten wasserdicht in beschwerten Tonnen in die Schatzkammer gebracht werden. Sie liegt hinter dem Bootstourenbereich.

Wimsener Höhle ist die einzige Schauhöhle Deutschlands

Die Wimsener Höhle ist die einzige Schauhöhle Deutschlands, die von Besuchern mit dem Boot befahren werden kann. 60 Meter tief ist der Siphon in der Wimsener Höhle. Er stellt die bislang tiefste Stelle in der Höhle dar. Die Wimsener Höhle wurde durch den Geopark Schwäbische Alb als zweiter „Geopoint“ im Landkreis Reutlingen ausgezeichnet.

