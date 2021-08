Es gab keinen Grund zu klagen. Die süßen Baumkuchen und herzhaften Langos fanden reißenden Absatz. Mit drei Imbisswagen war die Familie Krezinger zehn Jahre lang erfolgreich auf Märkten und bei Festen präsent, ihre frisch zubereiteten ungarischen Spezialitäten kamen zwischen Wurststand und Bierausschank bestens an – bis Corona zu einem Totalausfall führte. Nichts ging mehr. Statt in Lethargie zu verfallen, wurde aber gleich an neuen Plä...