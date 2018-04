Abitur Gemischte Gefühle bei den Deutschlehrern

Münsingen / Reiner Frenz

Traditionell beginnt das Abitur an den Gymnasien im Land mit der Deutschprüfung. Gestern war es wieder soweit: 54 Abiturientinnen und Abiturienten schrieben sich in der Alenberghalle die Finger wund. Sie hatten die Wahl zwischen fünf Themen, wie die drei Deutschlehrer Regine Heyduck, Albert Mollenkopf und Stephan Rott im Gespräch mit unserer Zeitung erklärten. Im Großen und Ganzen zeigten sich die Fachlehrer zufrieden mit den gestellten Aufgaben.

Beim Werkvergleich gab es Textstellen aus „Agnes“ von Peter Stamm und „Homo Faber“ von Max Frisch. „Vordergründig super“, sagt Mollenkopf, der darauf hinweist, dass die Frauen (bei Max Frisch Hanna Piper) aus der Sicht des Protagonisten dargestellt werden, was es schwierig mache, zu entscheiden, ob es sich um selbstbestimmte Frauen handelt.

Bei der Lyrik werden zwei Wintergedichte von Theodor Fontane und Alfred Lichtenstern verglichen: „Wir haben den Expressionismus ausführlich behandelt“, sagt Regine Heyduck, die froh ist, dass kein Vertreter der Moderne gewählt wurde. Bei den Kurzgeschichten war eine von Erich Kästner vorgegeben: „Das kann man schaffen“, meinte Stephan Rott.

Zwiespältig sind die Meinungen der Deutschlehrer beim Essay: „Sprache leicht gemacht“. „Wir haben das Thema Sprache in der letzten Klausur aufbereitet“: Rott glaubt, dass die Schüler mit dem Thema etwas anfangen können. Sein Kollege Mollenkopf hingegen hält es für eine schwierige Aufgabe: „Was soll man da viel schreiben?“.

Bei der Erörterung ging es um das Statement: „Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr“. Man habe sich in der Vorbereitung auf das Abitur mit den Medien, mit der #MeToo-Debatte, beschäftigt, erklären die Pädagogen. Die Erörterung werde erfahrungsgemäß eher von den in Deutsch schwächeren Schülern gewählt, wusste Mollenkopf.

Die Fachlehrer werden jetzt die Erstkorrektor der Arbeiten vornehmen. Dann gehen diese an einen externen Zweitkorrektor, der nicht weiß, wie der Fachlehrer bewertet hat. Endgültig steht die Note aber erst nach der Drittkorrektur fest.