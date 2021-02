Mehr als 25 Jahre lang galten in Gomadingen die gleichen Richtlinien für den Verkauf von Bauplätzen. Jetzt hat der Gemeinderat einer Änderung zugestimmt, um die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen. Dieser hatte in einem Musterprozess entschieden, dass Bauplätze nicht vorrangig an ...