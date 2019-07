Mit Freude hat Bürgermeister Matthias Henne eine positive Bilanz des ehemaligen Gremiums vermerkt. Durch die vielseitige Arbeit des Rates sei die Gemeinde Zwiefalten ein großes Stück vorangekommen, erklärte Henne in der jüngsten Sitzung am Mittwochabend. So wurden vier Baugebiete in fünf Jahren erschlossen und es erfolgte eine LED-Umstellung, um nur ein paar der umgesetzten Maßnahmen des alten Gemeinderates zu nennen. Für die Legislaturperiode 2014/2019 hatte die Gemeinde ein Haushaltsvolumen von 30,5 Millionen Euro. Zudem haben die Räte für das Ehrenamt viel Zeit aufgewendet. In 82 Sitzungen gab es 537 Tagesordnungspunkte, hinzu kommen 23 Ausschüsse und beinahe 323 Stunden Arbeit, ohne Vorbereitung auf die Sitzungen.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit sei ein Grundpfeiler, betonte Henne und ergänzte: „Es ist ein wertvolles Kapital der kommunalpolitischen Arbeit“. Diese werden zwei Räte nun nicht mehr ausüben. Für fünf Jahre wurde Gerhard Wax mit einem Geschenk bedacht. 15 Jahre war Stefan Aschenbrenner im Zwiefalter Gremium tätig und erhielt ebenfalls eine Urkunde und ein Präsent. Beide Gemeinderäte hätten ihrer Arbeit Verantwortungsbewusstsein und Weitblick gezeigt, führte Henne aus. „Sie haben sich ganz bewusst in den Dienst der Gemeinde gestellt“, merkte der Bürgermeister an. Dank gab es nicht allein vom Rathauschef, sondern auch von den scheidenden Räten. Aschenbrenner bemerkte, dass die vergangenen 15 Jahre keine schöne Zeit gewesen seien, sondern Arbeit. Es sei interessant und wichtig gewesen, nun setze er aber seine Prioritäten neu. Wax dankte für die kooperative Zusammenarbeit im Gremium und wünschte dem neuen Rat eine gute Zeit.

Dieser konstituierte sich noch am Mittwochabend, nachdem Henne die neuen Mitglieder vereidigt hatte. Überraschend war dabei die Wahl der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters. Klaus Käppeler (SPD) ergriff das Wort und führte aus, warum er es für sinnvoll halte, sowohl ein CDU- als auch ein SPD-Ratsmitglied mit diesen Ämtern zu besetzen. Als 2009 der Bürgermeister der SPD angehörte, Käppeler Stimmenkönig war und als erster Stellvertreter vorgeschlagen wurde, gab es eine Diskussion, da beide einer Partei angehörten. Nun sei es so, dass Henne CDU-Mitglied ist, Maria Knab-Hänle ebenfalls. Sie wurde als erste Stellvertreterin vorgeschlagen. Daher merkte Käppeler an, dass der zweite Stellvertreter doch ein SPD-Mitglied sein könnte. Bruno Auchter (CDU) meldete sich zu Wort und erklärte, dass er zwar die Argumente verstehe, sich aber ebenfalls zur Wahl stellen werde. Maria Knab-Hänle (CDU) wurde einstimmig gewählt, Auchter erhielt acht und Käppeler neun Stimmen. Gewählt wurde geheim. Mit einem Handschlag gratulierte Auchter seinem Ratskollegen.