Die Sanierung der Spielplätze in der Gemeinde Engstingen wird fortgesetzt. Ohne Gegenstimmen hat der Gemeinderat jetzt in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend in der Bloßenberghalle einer Erneuerung des Spielplatzes im Buchenweg in Kohlstetten zugestimmt. Viele der ursprünglich installierten...