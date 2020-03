Hitzige Gespräche und teils angriffslustige Diskussionen gab es am vergangenen Mittwochabend bei der Gemeinderatssitzung in Engstingen. Und dies ist kaum verwunderlich, schließlich stand die zweite Runde der Ausgestaltung des Haushaltsplans auf der Agenda. Nach über vier Stunden Debatte, einem Appell von Bürgermeister Mario Storz an die Gemeinderäte, bei den Wortmeldungen Disziplin walten zu lassen, und dessen mehrmaligen schlichtenden Eingreifen als Sitzungsleiter, wurde schließlich die Aufnahme von 15 der insgesamt 26 eingereichten Änderungsanträge in den Haushaltsplan 2020 beschlossen.

Unterstützung im Rathaus

Auf personeller Ebene sollen zwei neue Stellen geschaffen werden. Eine zusätzliche Vollzeitkraft im Rathaus soll der Gemeindeverwaltung unter die Arme greifen. Deren Aufgaben gestalten sich zunehmend komplexer und reichhaltiger und werden auf lange Sicht nicht mehr mit der derzeitigen Manpower stemmbar sein.

Denkbar wäre auch eine Aufsplittung der 100-Prozent- Stelle, so dass jeweils für die Kämmerei als auch für das Hauptamt eine Halbtageskraft eingestellt werden kann. Und damit keiner bei der Arbeit frieren muss, wurden 10 000 Euro für die Erneuerung der inzwischen 34 Jahre alten Öl-Heizung im Rathaus Großengstingen beschlossen. Dies sei außerdem auch ein Schritt in Richtung Co ² -freie Gemeinde. Für die Einhaltung der kürzlich beschlossenen Parkraumregelungen, die Kontrolle der Räum- und Streupflicht oder die Vermeidung illegaler Müllentsorgung und Verunreinigung soll künftig eine gemeindeeigene Ordnungskraft sorgen. „Uns würde eine 20- bis 25-Prozent-Kraft völlig ausreichen, daher wäre eine interkommunale Lösung sinnvoll. Derzeit führen wir bereits gute Gespräche mit Lichtenstein und Sonnenbühl“, zeigt sich Mario Storz zuversichtlich.

Auf trockenem Fuße

Freuen dürfen sich die regen Nutzer der ÖPNV. Für die Überdachung des geplanten Fahrradabstellplatzes an der Bushaltestelle Marktplatz im Großteil Großengstingen werden 5000 Euro bereitgestellt. Ob weitere Bushaltestellen wie am Bahnhof oder am Schulzentrum mit einem Wetterschutz ausgestattet werden sollen, dies wolle man nun peu à peu prüfen.

Selbstverständlich wird auch an die weniger mobilen Bürger gedacht. Im Rahmen des „Gemeindeentwicklungskonzepts Engstingen 2035“ soll die Einrichtung von Mitfahrbänkle nun aktiv angegangen werden. Pro Ortsteil plant man zwei bis drei Stationen aufzustellen – insbesondere innerorts. So sollen alle, ob Jung oder Alt, die Option haben, Ärzte oder Einkaufsmärkte ohne großen Aufwand besuchen zu können. Pro Bänkle rechnet man mit rund 1000 Euro. Ob sich Geschäfte, die von mehr Besuchern profitieren können, an den Kosten beteiligen möchten, wolle man abklären.

Einnahmequellen im Blick

„Die Vergnügungssteuer ist eine Lenkungssteuer“, stimmte Storz dem Vorschlag zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer zu. Stand heute wird ein Steuersatz in Höhe von 20 Prozent nur dann erhoben, wenn der Automat in einer Spielhalle aufgestellt ist. Spielgeräte, die in Gaststätten oder Vereinsheimen betrieben werden, werden mit zwölf Prozent besteuert. Damit hofft man, positive Effekte zu erzielen. „Vergangenes Jahr erzielten wir 65 000 Euro Vergnügungssteuer-Einnahmen. Mit der Anhebung würden wir diese um fünf bis zehn Prozent erhöhen“, freute sich Ulrich Kauffmann, Freie Bürger. Auf einen Nebeneffekt hofft Rudolf Giest-Warsewa: „Wenn es für die Betreiber teurer wird, hängen auch keine Automaten in schönen Gaststätten.“

Mehr bezahlen sollen künftig auch die Besitzer von Kampfhunden. Die Hundesteuer wurde zuletzt am 23. November 2005 angepasst, einen höheren Satz für Kampfhunde beziehungsweise als gefährlich eingestufte Hunde, wie dies in vielen anderen Städten und Gemeinden längst Usus ist, gibt es bisher nicht. „Wir werden prüfen, welchen Betrag wir ansetzten können. Lenkungssteuer zum einen, zum anderen darf der Betrag aber auch nicht so horrend sein, dass er die Haltung unmöglich macht“, gab Kämmerer Alexander Ott zu bedenken.

Probleme gab es in jüngster Vergangenheit immer wieder mit dem Jugendhaus: Längere Krankheitsfälle und mangelnde personelle Kontinuität führten zu Ausfällen und Ärger. Da jedoch ein großer Zulauf aus Lichtenstein und Trochtelfingen und nur wenige Jugendliche aus Engstingen davon betroffen seien, waren sich fast alle Gemeinderäte einig, nicht in zusätzliche Personalkosten zu investieren. Ein gemeinsames Projekt mit Mariaberg sei allerdings im Gespräch, verkündigte Storz, das Ergebnis wolle man nun abwarten, bevor man weitere Schritte angehen werde.

Verkehrssicherheit schaffen

Einig waren sich alle Räte definitiv, dass Verkehrssicherheitsmaßnahmen an der L 230 im Ortsteil Kohlstetten unumgänglich sind. Seit der Sanierung des Bahnhofs und der Eröffnung der Gaststätte sowie der Installation eines SB-Geldautomaten hat sich die Frequenz an Querungen der Straße deutlich erhöht. Seit 2003 gab es in diesem Bereich bereits 20 Unfälle – diese könnten sich nun deutlich erhöhen. „Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen soll sich die Verkehrskommission diesen Bereich erneut ansehen und mögliche Lösungen zur Verbesserungen der Verkehrssicherheit neu bewerten“, so Mario Storz.

Die finale Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 soll bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15. April erfolgen.