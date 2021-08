Noch stehen einige Restarbeiten aus und auch die Möblierung fehlt. Doch der Anbau an den Hayinger Kindergarten ist fast fertiggestellt und so nutzte der Hayinger Gemeindrat am Donnerstagabend vor dem Beginn der regulären Sitzung in der Digelfeldhalle die Gelegenheit, das neue Gebäude zu besichtigen. „Uns gefällt es“, sagte Bürgermeister Kevin Dorner bei der Begrüßung. „Sie müssen unbedingt sehen, was sie 2019 beschlossen haben“, b...