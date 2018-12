Pfronstetten Gemeinde will bei der Nahversorgung gegensteuern

Gemeinde will bei der Nahversorgung gegensteuern

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Von einem abwechslungsreichen, aber durchaus positiven Jahr für die Gemeinde Pfronstetten sprach Bürgermeister Reinhold Teufel bei seinem Jahresrückblick in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr.

Das Negative gleich vorweg: Post weg, Metzgerei zu. Doch der Schultes kündigte an, dass die Gemeinde bei der Nahversorgung in 2019 gegensteuern wolle. Nach wie vor seien die Babylätzchen der Renner, 33 sind weg, hier werde man eine neue Tranche ordern.

Mit Rathausumbau und Haushaltsumstellung auf die neue Doppik seien die Mitarbeiter im Rathaus über Gebühr belastet worden, doch unterm Strich passe es. Das Bürgerbüro werde gut angenommen, das Rathaus lasse sich sehen, auch wenn es letztlich teurer wurde als anvisiert. „Aber lieber machen wir es richtig und müssen dann nicht flickschustern“, so Teufel.

Der Bauhof sei mit Roland Kurz auf einem guten Weg und auch für den Phänopfad habe man mit Andrea Zürn eine Betreuerin, die nur so vor Ideen sprudelt, gefunden. In der Wunderbuch-Grundschule habe man mit Barbara Unsöld eine Schulleiterin, die den Ort kennt, beim Kindergarten wisse man um die Platzprobleme, „der Anbau wird kommen“. Das HLF 20 (400 000 Euro) für die Wehr sei bestellt, die erste Feuerwehrfrau ist im Dienst und zwei Gruppen haben das Leistungsabzeichen absolviert. Das DGH in Aichelau sei auf dem Weg, sodass“ wir 2020 loslegen können“.

Dringende Aufgaben für 2019 seien die Baulandbeschaffung in Aichelau und Pfronstetten sowie die weitere Arbeit am Bebauungsplan in Tigerfeld. Schließlich brauche Aichelau neue Gewerbeflächen. Und der Bauhof bekommt einen Radlader.

In 2018 sei im Haushalt eine Konsolidierung auf hohen Niveau erfolgt. Man habe den Schuldenstand von 700 000 auf 370 000 Euro reduziert. Und dann blickte Teufel noch auf die Gewerbesteuereinnahmen für 2019. 2015 war mit 2,7 Millionen Euro eine Rekordsumme für Pfronstetten gewesen. „Dieser Wert wird in 2019 pulverisiert“, sagte Teufel. Die Folge: Man werde ein Darlehen komplett ablösen, die Pro/Kopf-Verschuldung sinke zum Jahresende 2019 auf 61 Euro.