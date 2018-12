Heroldstatt Gemeinde startet neuen Versuch

Heroldstatt / Jürgen Kühnemund

Einige Gemeinden haben es schon vorgemacht – und sind damit nicht schlecht gefahren – die Gemeinde Heroldstatt zog am Montagabend nach. Der Gemeinderat hob einstimmig die Ausschreibung für den Breitbandausbau auf. Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben: Heroldstatt braucht das schnelle Netz, darüber war sich das Gremium einig.

Einig war man sich freilich auch, dass die Summen, die die Ausschreibung vom Oktober erbracht hatten, von der Kommune nicht aufzubringen sind. Das günstigste Gebot lag bei 1,858 Millionen. Dazu kommen noch Mittel für die Herstellung des PoP sowie Kosten für die technische Betreuung, sodass man aktuell bei 2,345 Millionen Euro liege, sagte Bürgermeister Michael Weber.

Dass es mit den im Etat eingestellte Geldern von 1,4 Millionen Euro eng werden könnte, war schon vielen Gemeinderäten seit geraumer Zeit klar, brummt die Baukonjunktur doch aller Orten. Rudolf Weberruß: „Wir waren da ein bisschen zu optimistisch“. Die aktuellen Werte überraschten den Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend denn doch. 945 000 Euro über dem Ansatz – „das ist ein Plus von 67,5 Prozent“, sagte Bürgermeister Michael Weber, „eine Summe, die wir nicht stemmen können“.

Der Gemeinderat hob daraufhin die Ausschreibung auf, wird aber in Kürze zusammen mit den Planungsbüros ein neue, diesmal beschränkte Ausschreibung vorbereiten, denn „die Firmen stehen uns auf den Zehen“, so Dietmar Frenzel. Am Breitbandausbau 2019 werde nicht gerüttelt, betonte der Schultes, sah aber durch die neuerliche Ausschreibung einen Zeitverlust von einem Vierteljahr.

„Wenn’s dann passt, schaffen wir das“, sagte Rudolf Weberruß, der allerdings günstigere Ergebnisse nur beim Tiefbau erwartet. Bei den Kosten für die technische Umsetzung sieht er keinen Spielraum.