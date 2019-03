Zwiefalter Klosterbräu ist von einer gesunden Natur abhängig, denn die natürlichen Ressourcen Malz, Hopfen, Gerste und Wasser sind bei der Bierherstellung von existenzieller Bedeutung. Nur wenn Qualität und Reinheit stimmen, können auch Rohstoffe aus der direkten Umgebung bezogen werden. Dadurch grenzt sich Zwiefalter Klosterbräu als regionaler Betrieb von der Massenproduktion der Großbrauereien ab, wie Seniorchef Rolf Baader im Rahmen der Preisverleihung betonte. Aus diesem Grund, aber auch aus der Verpflichtung heraus, Landschaft und Schöpfung zu erhalten, die Sensibilität gegenüber der Natur zu fördern sowie den ehrenamtlichen Einsatz zu stärken, wurde vor 30 Jahren der Naturfonds eingeführt, der jedes Jahr Preisgelder von bis zu 3000 Euro für nachhaltige Projekte vergibt.

Eingereicht wurden in diesem Wettbewerb 16 Projekte. Fünf aus dem Bereich Wasser- und Feuchtgebiete, jeweils zwei aus den Bereichen Nisthilfen, Landschaftspflege, Wildbienen sowie Blumen- und Wildbienenwiesen. Jeweils ein Projekt nahm sich der Rekultivierung, dem Ackerbau und der Sortenbestimmung Apfel- und Birnbäume an. „Die Breitenwirkung war sehr groß. Zwischen acht und 86 Personen engagierten sich in einem Projekt“, führte Heinz Thumm, Revierförster a.D., als Mitglied der Jury aus. Bis zu 515 Einsatzstunden wurden pro Projekt geleistet.

Zehn Projekte wurden herausragend dargestellt und glänzten durch ein hohes Maß an Vorbildcharakter, sechs überzeugten durch ihren naturschutzfachlichen Wert und gewisse Professionalität.

Dass auch die Jugend für Umweltprojekte zu begeistern ist, zeigen gleich zwei Preisträger. Drei neunte Klassen des Wieland Gymnasiums Biberach haben im Rahmen eines Pflegetages 3600 Quadratmeter Ried-Landschaft rund um den Federnsee von Sträuchern befreit und dabei gelernt, was wächst und gedeiht. Seit vielen Jahren finden solche Aktionen unter dem Blickwinkel des Naturschutzes an der Schule statt.

