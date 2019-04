In der Reihe „Europäische Juwelen“ hat Günter Künkele, langjähriger Vorsitzender des Bund Naturschutz Alb-Neckar, jetzt einen weiteren Band herausgebracht: „Geschichte und Natur“ im UNESCO-Biosphärenreservat Schwäbische Alb lautet der Titel. Autor Künkele widmet sich nicht nur der Pflanzen- und Tierwelt, sondern offeriert dem Leser auch Einblicke in die Vergangenheit. Er schildert längst vergessene Episoden und Begebenheiten und holt diese so wieder in das öffentliche Bewusstsein zurück. Dabei lenkt der pensionierte Lehrer die Blicke des Lesers schwerpunktmäßig auf Gruorn und Aglishardt. Es ist der Hobby-Historiker Ernst Strähle aus Böhringen, der die Geschichte des Hofguts von der Gründung bis in die Gegenwart hinein beleuchtet und technische Entwicklungen eingeht, wie „D’r Klopfer von Aglishardt“ – die Pumpanlage im Brucktal versorgte im 19. Jahrhundert einige Jahrzehnte lang das Hofgut mit Wasser von der Katzentalquelle. Auch die Rolle des Handels und Transports von Holz aus den Albdörfern ins Ermstal hat Künkele anhand des Schicksals von Christoph Lenge und mit Hilfe von umfangreichen Recherchen auch in alten Bänden dieser Zeitung aufgearbeitet.

