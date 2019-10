Diese Sammlung von Gedichten, die zwischen 2006 und 2018 entstanden sind, sollte eigentlich nur seiner Familie und seinen Freunden vorbehalten sein. „Ich wollte ihnen dadurch einen Einblick in mein Leben und meine Gefühle verschaffen“, sagt Bernd Requardt. Doch wie so oft kommt es anders, als man denkt, und so ist jetzt eine kleine Auflage seiner zum Teil sehr intim beschriebenen Empfindungen und Schicksalsschläge der Öffentlichkeit zugänglich.

„Die Leser dürfen sich amüsieren und meine Gedichte schön finden“, wünscht sich der 78-Jährige, dem es mit seiner Lyrik aber auch gleichzeitig gelingt, tief zu berühren. Bernd Requardt spielt mit Worten. Was er schreibt, ist modern und teilweise kurios, tiefgründig und ausdrucksstark. Er schafft es, mit wenigen Sätzen große Emotionen zum Ausdruck zu bringen und verleitet den Leser dazu, ein Gedicht mehrmals hintereinander zu lesen, um den ganzen Inhalt wieder und wieder zu erfassen und nachzufühlen.

Emotionen erwecken

Mit seiner Art zu schreiben will der Hobby-Autor nicht betroffen machen, vielmehr liegt ihm daran, Begegnungen und Beziehungen noch einmal nachzuerleben, in Kindheitserinnerungen einzutauchen und durch das Schreiben seine Sicht auf Situationen und Personen ganz neu zu definieren. Besonders anrührend sind seine Gedichte über den schweren Verlust seiner Tochter, die vor fast drei Jahren ihrer Krankheit erlegen ist. In „Was bleibt“, „Unfassbar“ und noch vielen anderen Gedichten verschafft er seiner Trauer, seiner Fassungslosigkeit, aber auch der Dankbarkeit über die geschenkten Jahre Ausdruck.

In elf unterschiedlichen Kapiteln wird mit rund 130 Gedichten über Liebe und Trauer, Kameradschaft und Jugend, Orte und Natur seine vielfältige Schaffenskraft sichtbar. Das das Spielerische und Amüsante findet ebenso seinen Platz, wie das Traurige und „Bruder Leichtfuß“.

Gedichte über die Kindheit in Ostpreußen

Schon kurz nach seiner Pensionierung als Lehrer für Englisch und Deutsch schrieb Bernd Requardt hauptsächlich autobiografische Prosa, bevor er mit der Lyrik begann. „Damals ging es mir hauptsächlich um Gedichte über meine Kindheit in Ostpreußen“, erinnert er sich und spricht von „Blitzlichtern“ über die Flucht und seine Jugend in Wiesbaden. In Mainz und Frankfurt studierte er, in Wiesbaden lernte er seine spätere Frau kennen, durch die er schließlich auf die Alb kam. Von 1968 bis 1971 war Requardt Lehrer in Metzingen, von 1971 bis 2005 unterrichtete er an der Münsinger Gustav-Mesmer-Realschule.

„Ich hatte immer Scheu zu schreiben“, lacht er. Doch dann besuchte er regelmäßig Schreibwerkstätten und lernte, sich mit wenigen Worten zielgerichtet und prägnant auszudrücken und auf den Punkt zu kommen. Jetzt ist er an den Wiedemann-Verlag herangetreten und hat eine Auswahl seiner Gedichte drucken lassen. Das Buch ist in einer kleinen Auflage ab sofort in der Buchhandlung ONE erhältlich.

