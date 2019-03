Es ist immer wieder erstaunlich, welch spannendes und abwechslungsreiches Programm der Zwiefalter Geschichtsverein Jahr für Jahr vorlegen kann. Dessen Vorsitzender Hubertus-Jörg Riedlinger stellte es jetzt gemeinsam mit Bettina Eppler, Ida Baumann und Vero Bobke vor. „Wir sind schon ein kleiner Kulturbetrieb“, lachte Riedlinger. Der Geschichtsverein biete Vorträge, Führungen, Reisen, Ausstellungen, Konzerte und Führungen an, kümmere sich um die ehemaligen Klosterliegenschaften.

Den Vortragsreigen eröffnet am 7. Juni Professor Wolfgang Urban mit einem „Monument Zwiefalter Geschichte“, der Friedhofskapelle, die nach der Sanierung im Frühling wieder eröffnet wird. Urban, Diözesankonservator i.R. wird die Geschichte der Kapelle vorstellen. Mit den historischen Beziehungen von Personen, Klöstern und Adelsgeschlechtern zwischen Baden-Württemberg, Böhmen und der Oberpfalz beschäftigt sich am 21. Juni Rainer Christoph. Hintergrund ist die Beziehung der Klöster Zwiefalten und Kladrau.

Geschichte der Friedhofskapelle

Der frühere MdB Ernst-Reinhard Beck nimmt unter dem Titel „Friede ohne Versöhnung“ am 5. Juli den Versailler Vertrag von 1919 unter die Lupe. Bilder rund Gnadenbilder im süddeutschen Spätbarock sind das Thema des Vortrags am 27. September mit Prof. Dr. Nicolaj van der Meulen aus Basel. Erneut zu Gast in Zwiefalten ist Hubert Schelkle, der diesmal das Lehenswesen unter der Herrschaft des Klosters beleuchtet.

