Ohne Reden, ohne Beiträge von Schülern und Musikstücke: Die Kranzniederlegung von Münsingens Bürgermeister Mike Münzing anlässlich des Volkstrauertages am Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege verlief in diesem Jahr nur im kleinen Rahmen. Grund dafür war wie so oft die Corona-Pandemie, die ein öffentliches Gedenken im feierlichen Rahmen unmöglich machte. Der mahnenden Tradition folgend, gedachte der Bürgermeister dennoch den zahlreichen Opfern von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror. Der Blick zurück gehört zum Kern des Volkstrauertages – und mahnt doch zugleich auch, sich für ein gerechtes und friedliches Miteinander in Gegenwart und Zukunft einzusetzen.