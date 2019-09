Am Freitag startete in Kohlstetten das inzwischen schon traditionelle „Gäßlesfest“ der Köhlermusikanten. Der Name blieb erhalten, auch wenn man das Fest inzwischen aus praktischen Gründen vom „Gäßle“ zwischen Schlachthaus und Molke auf den Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus verlegt hat...