Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen, Abteilung Neufra, ist mit einem neuen Löschfahrzeug ausgestattet worden. Bürgermeister Marcus Schafft konnte gemeinsam mit Ortsvorsteherin Erika Götz und Stadtbrandmeister Stefan Kuc den Zündschlüssel des neuen Fahrzeuges symbolisch an Abteilungskommandant Florian Rohr übergeben und dieses damit offiziell in Dienst stellen. Das neue Fahrzeug ersetzt ein 35 Jahre altes Löschfahrzeug, das seit rund zwei Jahren in Neufra und davor bei der Abteilung Daugendorf stationiert war.

„Mit dem Abschluss dieser Beschaffungsmaßnahme für die Abteilung Neufra und dem aktuell noch laufenden Projekt des Neubaus für die Abteilung Pflummern, setzen wir als Stadt weiter konsequent die Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen um“, so Bürgermeister Marcus Schafft.

Abteilungskommandant Florian Rohr bedankte sich bei der Stadt Riedlingen für die Beschaffung und ist vor allem stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben uns alle richtig in dieses Projekt reingehängt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und es ist uns gelungen – das entschädigt für vieles“, so Rohr. Er hofft, dass im kommenden Jahr im Rahmen einer Fahrzeugweihe das neue Gefährt der Bevölkerung vorgestellt werden kann.

Sehr beeindruckt zeigte sich Neufras Ortsvorsteherin Erika Götz von dem neuen Fahrzeug, aber vor allem von der Begeisterung der Neufraer Feuerwehrleute, mit der sich diese in den vergangenen Monaten mit der Beschaffungsmaßnahme und jetzt in den vergangenen Wochen mit der Einweisung in die neue Technik engagiert haben.

Stadtbrandmeister Stefan Kuc sieht die Abteilung Neufra mit dem neuen Löschfahrzeug und dem vorhandenen Tragkraftspritzenfahrzeug, das alle Abteilungen der Riedlinger Feuerwehr als Ersatzfahrzeug bereit steht, gut aufgestellt, um die Sicherheit im größten Stadtteil Riedlingens mit historischer Bausubstanz und großen Gewerbebetrieben sicherstellen zu können. Kuc bedankte sich vor allem bei Florian Rohr und seiner Mannschaft für die großartige Arbeit, die geleistet wurde.

Das neue Fahrzeug ist ein sogenanntes „Mittleres Löschfahrzeug“ (MLF) und bietet Platz für sechs Feuerwehrangehörige. Es verfügt über einen Löschwassertank von 600 Litern und eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Pumpe mit einer Förderleistung von rund 1500 Litern in der Minute. Bei einem Brandeinsatz können zwei Feuerwehrangehörige bereits auf der Anfahrt Atemschutzgeräte anlegen. Das zulässige Gesamtgewicht des Mittleren Löschfahrzeugs liegt bei 7,49 Tonnen, so dass das Fahrzeug auch Feuerwehrangehörige mit Führerscheinklasse B und einem zusätzlich absolvierten Sonderlehrgang „Feuerwehr-Führerschein“ gelenkt werden darf – ein teurer Lkw-Führerschein ist daher nicht notwendig. Die Vergabe und Auftragserteilung erfolgte durch den Gemeinderat der Stadt Riedlingen im Juli 2019 zum Angebotspreis von 215 000 Euro an die Firma Ziegler in Mühlau (Sachsen). Mehrere Besprechungen waren zur Projektplanung erforderlich, bis dann Ende Oktober das MLF schließlich in Empfang genommen werden konnte.

Der Kostenrahmen wurde dabei voll und ganz eingehalten – durch die Mehrwertsteuersenkung konnte die Stadt Riedlingen sogar rund 6000 Euro sparen, so dass das Einsatzfahrzeug letztendlich 209 000 Euro kostete. Das Land Baden-Württemberg bezuschusst die Beschaffung mit 66 000 Euro.