Im Feuerwehrhaus Meidelstetten haben sich in den Wintermonaten Undichtigkeiten im Bereich des Traufanschlusses vom Dach gezeigt. Während häufiger Frost-Tau-Wechsel kommt es zu Wassereintritt ins Mauerwerk und in die Dachkonstruktion, Schäden sind an beiden Bereichen sichtbar. Im Frühling wurde ...