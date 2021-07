Während der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Engstingen am heutigen Samstagabend geht eine Ära zu Ende. Nach einem Vierteljahrhundert im Amt des Gesamtkommandanten hängt Hauptbrandmeister Anton Hummel seinen Helm an den Nagel. „Nach 25 Dienstjahren als Hauptkommandant ist es an der Z...