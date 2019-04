Zum fünften Mal wird heuer in Verbindung mit dem Bernlocher Maifest, das am Vorabend mit dem Partykonzert von Allgäuer Power startet, auch der Motorradgottesdienst „Schwäbische Alb“ gefeiert. Dieser findet am kommenden Sonntag, 28. April, um 10 Uhr im Festzelt an der B 312 statt. „Die Veranstaltung hat sich mittlerweile etabliert“, freut sich der Bernlocher Pfarrer Stefan Mergenthaler. Er organisiert die Veranstaltung zusammen mit Johannes Lutz, der sich in der Bernlocher Gemeinde engagiert und zudem Vorsitzender der Motorradsparte bei dem deutschlandweiten Sportmissionsdienst SRS (Sportler rufen Sportler) mit mehr als 30 Sparten ist. Natürlich ist er auch selbst begeisterter Biker. „Im Vorfeld der Veranstaltung fahre ich die bekannten Biker-Treffs an und werbe für den Gottesdienst“, erläutert Lutz.

