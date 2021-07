In ihrer Stellungnahme warnen die Naturschutzverbände im LNV-Arbeitskreis Reutlingen vor Mängeln in der Planung zum Bebauungsplan „Solarpark auf der Haid“ in Trochtelfingen. Es finden sich weder klare Angaben zum Abstand zwischen den Solar-Modulen noch Ausgleichsmaßnahmen bei der streng gesc...