Die Siegerfotos in den vier Hauptkategorien: „Landbewirtschafter in Aktion“: Ellen Arnold (unten links), „Blumenwiesen in der Landschaft“: Benedikt Schweizer (oben links), „Insekten auf Blumenwiesen“: Erich Schlotterbeck (oben rechts) und „Typische Einzelpflanzen“: Albin Danilow (unten rechts). © Foto: Fotos:©Verein Blumenwiesen-Alb