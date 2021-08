Inzwischen sind rund sieben Monate vergangen, seit es am Bahnübergang Dolderbach in Marbach einen schweren Verkehrsunfall gegeben hat. Am 15. Januar war ein Müllfahrzeug mit einem Triebwagen kollidiert, der Zug sprang aus den Schienen und kippte um, auch der Lkw blieb auf der Seite liegen. Der 56-jährige Zugbegleiter wurde dabei schwer verletzt, der 45-jährige Lokführer und der Müllwagenfahrer konnten noch am selben Tag das Krankenhaus verl...