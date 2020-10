Über das Förderprogramm Regionalbudget kann die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb seit Januar 2020 Kleinprojekte mit einem Fördersatz von 80 Prozent fördern. Damit erhalten regionale Akteure auch für kleinere Vorhaben bis maximal 20 000 Euro Gesamtkosten eine finanzielle Unterstützung. Gefördert werden Anschaffungen, bauliche Anlagen, nicht-investive Maßnahmen wie Veranstaltungen und Eigenleistungen von Vereinen.

Die Künstlerin Edith Koschwitz betreibt die Kulturwerkstatt BT24 im Albgut Münsingen. Im BT24 werden Ausstellungen, Veranstaltungen und künstlerische Workshops angeboten. Zur Erweiterung des Angebotsspektrums hat Koschwitz eine technische Grundausstattung bestehend aus Fotodrucker, Scanner, Beamer und Laptop angeschafft und sich diese fördern lassen. Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts hat sie Anfang Oktober 2020 die Regionalbudget-Plakette sowie die Fördergelder in Höhe von rund 3170 Euro erhalten. „Ich möchte mich auch mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten der Kunst annähern und neue Projekte ermöglichen. Ich freue mich sehr über die technische Erweiterung und die Förderung“, berichtete Koschwitz.

Neu angeboten werden sollen beispielsweise Workshops zur aktiven Beteiligung junger Menschen. Teilnehmende können eigene Gestaltungen mit kleineren Objekten wie Naturmaterialien, Bildern oder Collagen scannen, bearbeiten, drucken und als Präsentation zusammenstellen. Für 2020/2021 ist zum Beispiel ein Fotoprojekt geplant, mit dem für Natur, Kultur, Nachhaltigkeit, Dorfentwicklung sowie Arbeits- und Lebensformen der Mittleren Alb sensibilisiert wird. Die Teilnehmenden können mit der eigenen Kamera oder dem Smartphone Fotos und kurze Videos von der Region machen. Über ein Voting in Form eines Wettbewerbs werden dann Bilder ausgewählt, die ausgestellt werden. Weitere Informationen zur Kulturwerkstatt BT24 finden Interessierte unter www.raus-aufs-land.org

Münsingen: Ausstellung in der Kulturwerkstatt BT24

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung ländlicher Räume und wird in Partnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg umgesetzt. Leader steht für die französische Abkürzung von „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ und bedeutet „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“.

Über das Leader-Programm der Alb

Leader verfolgt den Bottom-Up-Ansatz, wonach die Gestaltung der regionalen Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum durch die Bürger vor Ort erfolgt. Bürger in der Region entscheiden über die Förderung von Projekten. Das vorhandene Potenzial kann so besser für die Entwicklung der Region genutzt werden. Leader geht davon aus, dass die Menschen vor Ort am besten über Bedarf und Potenziale Bescheid wissen. www.leader-alb.de.