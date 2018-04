Veranstaltung Flugplatz wird zum lebendigen Museum

Dottingen / Reiner Frenz

Das Oldtimer- und Dampfmaschinenfest des Luftsportvereins Münsingen-Eisberg lockt jährlich Tausende von Besuchern auf die Alb. In diesem Jahr wird es bereits zum 34. Mal veranstaltet, allerdings ohne Flugbetrieb an diesem Tag. allerdings aus Sicherheitserwähgunge ohne Flugbetrieb an diesem Tag. Grund: Die Straße verläuft zu nah am Flugfeld. Der Verein hofft, dass diese in die Halle verlegt werden kann in absehbarer Zeit.Am Dienstag, 1. Mai, wird der Eisberg bei Dottingen zum Schauplatz für Aussteller von mehr als 30 Jahre alten, funktionstüchtigen Fahrzeugen und deren Publikum. Technik zum Anfassen gibt es ab 10 Uhr.

Zum bereits siebten Mal wird ein Wacholdermarkt veranstaltet. Zahlreiche Stände mit Schmuck, Kunsthandwerk, Lederwaren, Seifen, Parfüms und Holzschnitzereien laden ein, nach der einen oder anderen Rarität Ausschau zu halten.

Für fetzige Unterhaltung wird wieder die „Steinlach Stompers Dixieland Jazz Band“ aus Mössingen sorgen. Viele zigtausend Pferdestärken werden präsentiert von etwa 600 Ausstellern, die jeder mit Urkunde und Vesper (plus einem Aufkleber gratis) belohnt werden. Einzige Bedingung an die geschichtsträchtigen Raritäten: Die Maschinen müssen funktionieren. Den Beweis dafür treten sie gegen 15 Uhr beim Fahrzeugkorso auf der Piste an, der jedes Jahr Höhepunkt des Oldtimerfestes ist. Zum Treff angekündigt haben sich Besitzer edler und bisweilen auch sehr seltener Geräte und Gefährte.

Es glänzen elegant-komfortable Nostalgiekarossen von Austin, Jaguar, Citroen und Maybach neben klassisch-schönen Sportflitzern von Fiat und Mercedes. Porsche machte sich nicht nur mit sportlichen Automobilen einen Namen, sondern auch mit vielen leistungsstarken Traktoren. Bei den Motorrädern erstehen Herstellernamen wie Miele, NSU, Zündapp oder Motorenwerke Zwickau wieder auf.

Wer selbst mit historischen Raritäten zum Eisberg gelangen will, dem bietet sich an diesem Tag eine ganz besondere Anreisemöglichkeit: mit der Bahn nach Münsingen und von dort im historischen Pendelbus direkt zum Flugplatz (siehe untenstehenden Text).

Abwechslung außerhalb der Technik bieten eine Miniatur-Dampfeisenbahn für Kinder, ein Oldtimerkarussell, ein Segway-Parcours sowie die Vorführungen der Rettungshundestaffel des DRK Nürtingen/Kirchheim, die um 12, 13, 14.30 und 16 Uhr stattfinden sollen. Natürlich werden auch hungrige Mägen gesättigt. An vielen Ecken gibt es Essen und Getränke, wobei die Palette von Schnitzel über Rote und Pommes, Schupfnudeln bis hin zu Crêpes reicht.

Info Der Eintritt kostet 5 Euro, wobei Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren freien Eintritt haben. Für einen Parkplatz wird 1 Euro an Gebühr verlangt.