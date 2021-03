Fische gelten als Symbol des christlichen Glaubens, einer der Gründe, weshalb Christen an Karfreitag traditionell gerne Fisch verspeisen. Die Fleischalternative ist reich an hochwertigem Eiweiß, leicht bekömmlich und enthält zudem lebensnotwendige und gesunde Omega-3-Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und Jod. Fisch soll Herz, Gehirn und Immunabwehr stärken, was in Pandemiezeiten ganz besonders wertvoll erscheint.

Vereinskonto sanieren

Die aktuelle Pandemie brachte dem Fischereiverein Münsingen, der sein 20-Jähriges Jubiläum feiert, die zündende Idee für den Forellenverkauf in Trailfingen,wo er wie in der Kernstadt selbst, weit und breit kein Fischgewässer zu finden ist. Die Verbindung zwischen Trailfingen und dem Fischereiverein, ist am Klaude 14 zu finden. Hier nämlich lagert der Verein in einem geräumigen Schuppen, all seine Gerätschaften, welche er außerhalb von Pandemiezeiten fürs Stadtfest braucht.

Freunde des Münsinger Stadtfestestes wissen längst die gute Qualität der Fischspezialitäten, die der Fischereiverein traditionell auf dem Kirchplatz serviert, zu schätzen. Leider fiel die Tradition bereits 2020 und auch in diesem Jahr pandemiebedingt ins Wasser, was für den kleinen Verein unterm Strich null Einnahmen bedeutet. Den fehlenden Einnahmen stehen aber rund 8 000 Euro Jahresfixkosten für Gewässerpacht am Hasenbach bei Zwiefalten, Schuppenpacht, Fischbesatz und Gerätschaften zur Gewässerpflege gegenüber. „Das können wir als kleiner Verein kaum stemmen“, erklärt Johannes Schwarz, der erste Vorsitzende des Vereins, der mit seinen Mitgliedern nun eine äußerst schmackhafte Osteraktion starten wird, um zum einen das Vereinskonto zu sanieren. Zum anderen aber natürlich auch den Freunden des Stadtfestes und allen anderen Fischliebhabern ein besonderes Oster-Fischschmankerl zu bieten.

Zwei Varianten hat der Verein an Gründonnerstag und am Karfreitag im Angebot. Frisch geräucherte Forellen und frische Forellen, die von den Spezialisten bereits pfannenfertig hergerichtet werden. Noch bevor der Tag so richtig erwacht, werden sich die vereinseigenen Räucherspezialisten an Gründonnerstag und Karfreitag ans Werk machen, um die Buchenspäne in den Räucheröfen mit ganz auserwählten Gewürzen, wie frischen Wachholderbeeren und Wachholderzweigen anzureichern, was den Forellen letztlich die einzigartige Regionalgeschmacksnote verleihen wird.

Aus der Zwiefalter Ach

Die Forellen stammen übrigens nicht vom Hasenbach, dem Gewässer der Vereinsfischer, welches unweit von Schloss Ehrenfels zu finden ist, sondern aus der Zwiefalter Ach, in welche der Hasenbach fließt. „Der Hasenbach wäre da ratzfatz leergefischt“, ist sich Johannes Schwarz sicher. Fangfrisch bezieht der Verein, die Forellen aus der Forellenfischzucht von Thorsten Schmutz in Gossenzugen, im idyllischen Glastal. „Ohne die Unterstützung von Thorsten Schmutz, würde sich die Aktion für uns nicht lohnen“, ist sich Schwarz sicher.

f.v.muensingen@gmail.com entgegen.>" src="/js/tiny_mce/plugins/irnotes/img/note.png"> Verkauft werden die Fische jeweils von 11 bis 17 Uhr am Klaude 14 in Trailfingen. Eine Adresse, die wohl nur Ortskundige kennen, aber dennoch ganz einfach zu finden ist. Von Münsingen her kommend, führt der erste Feldweg links, noch bevor der Ort anfängt, auf direktem Weg zu den Forellenspezialitäten – um Menschenansammlungen zu vermeiden, im Drive-in-Einbahnstraßenmodus, was konkret bedeutet, dass die PKW-Lenker nicht aussteigen müssen, sondern von den Vereinsmitgliedern, die in Zweierteams eingeteilt sind, quasi im Vorbeifahren bedient werden.f.v.muensingen@gmail.com entgegen.>" src="/js/tiny_mce/plugins/irnotes/img/note.png">