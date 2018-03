Gemeinderat Feuerwehr bekommt Unterstützung

Münsingen / Ulrike Bührer-Zöfel

Fahrzeuge und Gerätschaften müssen in Ordnung sein, will die Feuerwehr effektiv helfen. Ohne regelmäßige Prüfung, Wartung und Pflege geht das nicht. Zuständig sind dafür die Gerätewarte, an die hohe Anforderungen gestellt werden. Bisher haben diese Aufgabe bei der Feuerwehr Stadtmitte neun Feuerwehrleute in ihrer Freizeit übernommen. Doch inzwischen ist diese Arbeit zu aufwendig: Über 1700 Stunden im Jahr müssen sowohl Geräte- als auch Atemschutzwart investieren, haben die Erhebungen von Stadtbrandmeister Berthold Hofmann ergeben. Dies entspricht jeweils einer Vollzeitstelle.

Und genau die werden jetzt in Münsingen geschaffen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, zum 1. Juni 2018 einen hauptamtlichen Gerätewart und zum 1. Januar 2019 einen hauptamtlichen Atemschutzwart einzustellen. SPD-Stadtrat Dr. Eberhard Rapp freute sich, dass „die Forderungen der Feuerwehr so maßvoll sind“. Die Posten müssen, erklärte Bürgermeister Mike Münzing auf Nachfrage von Paul Jörg (FWV), ausgeschrieben werden. Es gebe schon Interessensbekundungen, so Münzing.

Er betonte, dass „die Hauptamtlichen die Ehrenamtlichen nicht ersetzen, sondern entlasten sollen. Die Ehrenamtlichen – in der Gesamtstadt rund 380 Aktive plus Jugend- und Altersabteilungen – könnten trotz allen Engagements die hohen Anforderungen „allein nicht mehr stemmen“. Auch wolle man den Arbeitgebern nicht zumuten, die Männer und Frauen neben dem Einsatz auch noch für verschiedene andere Tätigkeiten freizustellen.

Jochen Schuster (CDU) wollte wissen, ob es bei anderen Feuerwehren bereits Erfahrungen gebe, wie haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute miteinander arbeiteten. Sicher, meinte Münzing, könne man da vom Know-how der Feuerwehren aus der Nachbarschaft profitieren.

Außerdem müsse man Berührungs- und Schnittpunkte genau definieren, damit es nicht zu Reibereien komme. Eine klare Abgrenzung der Arbeitsfelder sei deshalb ausgesprochen wichtig. Denn es werde auch weiterhin der Einsatz der freiwilligen Mannschaft für verschiedene Prüfung notwendig sein, zum Beispiel, wenn mehre Personen anwesend sein müssten. Darüber hinaus könnten in der Zukunft auch Prüfungen sowie Wartungsarbeiten in Angriff genommen werden, die bisher immer hintan gestanden hätten.