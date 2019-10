Das Feriendorf Gomadingen ist genauso Geschichte wie jene fünf Jahre, in denen die Biovitalpark GmbH das Areal entwickeln wollte. Eine neu Zeitrechnung gilt und die Akteure, die das „Mehrgenerationenprojekt am Sternberg“ umsetzen, schreiben mittlerweile bereits das Jahr „2“. Rund 30 Personen zwischen 6 und 66 Jahren gehören zu der Gruppe – sie wollen zusammenleben, wohnen und arbeiten. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich die Architektin Heide Höche, „als wir im Februar vergangenen Jahres zum ersten Mal das Gelände besichtigt haben“. Einige der Mitglieder kennen sich schon lange, waren seit einigen Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Objekt im Großraum Stuttgart beziehungsweise Reutlingen oder Tübingen. „Das hat nie funktioniert“, so Höche.

Genossenschaft gegründet

Um die Arbeiten auf eine rechtliche Basis zu stellen, wurde vor gut einem Jahr die Genossenschaft „Am Sternberg eG“ gegründet. Diese ist für die wirtschaftliche Seite zuständig und auch Eigentümerin der Gebäude, die von den Bewohnern gemietet werden. Die Genossenschaftsversammlung trifft rechtskräftige Beschlüsse. Den inhaltlichen Kurs bestimmen die Akteure gemeinsam. Es gibt Arbeitskreise, die Ideen sammeln, besprechen und entwickeln, erläutert Höche weiter sowie regelmäßige Plenumsversammlungen. Ziel ist es, im Konsens zu entscheiden. „Das ist ein basisdemokratisches Übungsfeld“, sind sich Höche und ihre Mitstreiter Ralph Ameis sowie Ljubomir Doric im gemeinsamen Gespräch mit unserer Zeitung einig. Letztlich soll dort entscheiden werden, wo Leute auch die Verantwortung übernehmen. „Das ganze Projekt basiert auf der Eigenverantwortlichkeit der Akteure“, betont Ameis. Einen vorgegebenen Kurs gibt es nicht. „Wir müssen im Lauf der Zeit herausfinden, wer mit welchen Ideen hierher passt“, sagt der Architekt. Jeder der Teilnehmer bringt andere Erfahrungen mit. „Das ist unser Schatz“, freut sich Höche, „wir profitieren von einer Vielfalt an Talenten und Ideen“. Zudem ist die Gruppe offen für weitere Mitglieder, jeden ersten Samstag im Monat gibt es von 14 bis 17 Uhr ein Info-Treffen.

Tourismus, Ökologie und Gesundheit im Fokus

Im Fokus der Projekte stehen der sanfte Tourismus, Ökologie, gesundheitliche Angebote, Erfahrungen mit der Natur und der Kreativbereich. Es ist vorgesehen, in einem Teil der Gebäude wieder Feriengäste zu beherbergen, Seminare und Tagungen können stattfinden und zudem sollen „Frei- und Auszeitangebote“ für alle Altersgruppen entwickelt werden. Gedacht ist beispielsweise an ein Kulturcafé oder ein Dorfkino.

Für die Menschen in der Region soll es Vortragsveranstaltungen geben sowie therapeutische Angebote und Gesundheitsprävention. Im Hinblick auf das Miteinander der Generationen könnten Ideen zur Betreuung von Kindern, alten oder Menschen mit Handicap entwickelt werden. Zudem ist geplant, einen Bioladen und eine Caféteria einzurichten. „Wir sind mit offenen Armen aufgenommen worden und wollen uns hier in der Region vernetzen“, betont Ameis.

Den Beteiligten ist klar, dass sie sich auf eine Mammutaufgabe eingelassen haben. Im laufenden Jahr wollen die Mitglieder im Mehrgenerationenprojekt die vielfältigen Ideen und Ansätze koordinieren und detailliert ausarbeiten. Seit etwa einem Jahr leben die ersten „Pioniere“ dauerhaft im früheren Feriendorf in jenen Gebäuden, die bereits renoviert und mit moderner Haustechnik ausgestattet wurden. Die alte Bausubstanz wird erhalten, saniert wird nach baubiologischen Grundsätzen mit Lehmputz, Holzböden und Naturfarben. Die Arbeiten werden entweder an externe Handwerker vergeben oder intern erledigt und in der Genossenschaft verrechnet. Als Wirtschaftsbetrieb führt diese das Feriendorf und vermietet die Gebäude für Wohn- der Gewerbezwecke. Geprüft wird, ob das Gelände selbst in eine Stiftung überführt werden kann. „Hier werden einige Arbeitsplätze entstehen“, ist Doric überzeugt. Die Sanierung ist derzeit die vordringlichste Aufgabe, um die anderen Pläne umsetzen zu können, sind sich alle Drei einig.

Info Internet: „www.amsternberg.de“. Infotreffen ist jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt für Interessierte ist das Haus Lautertal oberhalb des Hallenbades.

