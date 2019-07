Am 24. Juli schickt der „Run in die Ferien“ zum elften Mal Kinder, Jugendliche und Erwachsene in eine bewegte Ferienzeit. Für etwas Verwirrung sorgt heuer allerdings der landesweite Ferienplan, in dem steht, dass der offizielle Ferienbeginn erst am Montag ist. Weil diese Planänderung einmalig sein soll, entschied sich das Organisationsteam um Sabine Zeller-Rauscher und Silvan Rauscher dafür, beim traditionellen Mittwoch zu bleiben.

Eine Streckenänderung wäre die einzige Möglichkeit gewesen, den Lauf pünktlich zum Schuljahresende zu starten. Denn bereits am Freitag beginnen die Aufbauarbeiten zum Stadtfest, das ab Samstag in Münsingen stattfindet.

Zudem wollte der ausrichtende Verein, die TSG Münsingen/Leichtathletik, keine Konkurrenzveranstaltung zum Mehrstetter Crosslauf, der ebenfalls am Samstag startet, machen.

„S´Leba isch ed emmer a Nudlasupp, manchmol muss ma au a bissle beißa“, steht heuer auf den Startnummern, die sich beim „Run in die Ferien“ immer wieder als einer der „Herzblutbausteine“ zeigen, die den Lauf zu dem machen, was er ist. Ein mit Herzblut organisierter Lauf für die ganze Familie. Egal ob mit oder ohne Handicap. Zielgerichtet in die schönste Zeit des Jahres – die Ferienzeit.

Jeder Sportler weiß, dass der gewisse Biss zum Erfolg und zur eigenen Zufriedenheit führt. Machbar sind die Strecken des „Run in die Ferien“ für ganz viele.

350 Meter müssen die allerkleinsten Starter beim Volksbank-Bambinilauf zurücklegen, bevor sie sich im Ziel ihre Medaille und Urkunde abholen dürfen. Einziges Problem dabei dürfte der verlockende Duft von Zuckerwatte und Magenbrot sein. Denn die Strecke der Kleinsten führt direkt am Nachtmarkt vorbei. Auch heuer gibt es wieder Pokale für die teilnehmerstärksten Kindergärten.

Exakt vermessen

Exakt vermessene 1000 Meter stehen beim Rotary-Handicaplauf, beim Autohaus Jllig-Schülerinnenlauf und beim Kreissparkassen-Schülerlauf an. 5000 Meter beim Südwest-Presse-Jugendlauf, beim Pro-Münsingen-Hobby- und Firmenlauf. Der Firmenlauf bietet Firmen eine bewegte Plattform auf der sie sich auf eine etwas andere Art präsentieren können. Zudem stärkt der Firmenlauf das Teambuilding. Gewertet werden beim Firmenlauf nur Firmen und Behörden sowie Institutionen wie Feuerwehr oder DRK, keine Vereine. Unter allen teilnehmenden Firmen werden Preise verlost.

10 000 Meter, sprich zehn Runden, misst der bestenlistenfähige Nudel-Tress-Hauptlauf durch die Münsinger Innenstadt, wobei genügend Applaus und Anfeuerungsrufe, wie bei den anderen Läufen auch, schon jetzt, garantiert sind. Zur Stärkung und zur Erfrischung nach dem Lauf gibt’s Obst und Eis am Stand des Rotary-Clubs Münsingen, alkoholfreie Cocktail am Stand von cool&clean der Württembergischen Sportjugend, eine Alugetränkeflasche zum selbst befüllen von den Stadtwerken Münsingen und natürlich die traditionellen Nudeln oder Spätzle aus der Münsinger Nudelfabrik Tress. „Absahnen“ ist auch am Stand der AOK möglich, an dem es für die „Kids-Cup-Teilnehmer“ ein T-Shirt gibt.

Duschmöglichkeiten gibt’s dann im neuen Freibad, wofür jeder Teilnehmer mit den Startunterlagen eine Eintrittskarte, die auch an einem anderen Tag in diesem Jahr eingelöst werden kann, bekommt. Voranmeldungen können ausschließlich online über die Homepage der TSG Münsingen eingegeben werden, wobei zu beachten ist, dass der Voranmeldeschluss heuer bereits am Freitag, 19. Juli, um 14 Uhr ist. Nachmeldungen sind dann noch am Wettkampftag gegen eine Nachmeldegebühr von zwei Euro eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich.

Einzig beim Bambinilauf findet keine Zeitmessung statt. Bei den restlichen Läufen sorgen Transponder (ein Funkzeitmesser, der am Schuh befestigt wird) für exakte Brutto- und Nettozeitergebnisse. Kostenlose Duschmöglichkeiten bestehen, wie bereits erwähnt, im Freibad gegen Vorlage der Eintrittskarte.

Gut so, denn im Anschluss an den Lauf sind bei schönem Wetter in der Stadt die Musiknacht und der Nachtmarkt angesagt. Voranmeldungen unter www.tsg-muensingen.de, Infos unter Telefon (0 73 81) 86 31 oder auf der Homepage.

Die Startzeiten für die Läufe 16.30 Uhr Bambinilauf, 17 Uhr Handicaplauf, 17.15 Uhr Schülerinnenlauf, 17.30 Schülerlauf, 18.20 Uhr Jugendlauf, Hobby- und Firmenlauf. 19 Uhr Hauptlauf.