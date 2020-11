Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr zählte die Stadt Münsingen 163 positiv bestätigte Fälle, davon 21 aktiv an Covid-19 erkrankte Personen. Einige von ihnen waren es, die Bürgermeister Mike Münzing am normalen Menschenverstand zweifeln ließen. Manche hatten bei der Abstrichstelle falsche oder ga...