Innenstadt Fahrt endet im Schulhof

Münsingen / pol

Im Schulhof ist die Fahrt einer Pkw-Lenkerin am frühen Mittwochabend zu Ende gegangen, teilt die Polizei mit. Die 44-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Alten Schlossstraße in Münsingen in Richtung Schillerstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung fing ihre knapp vier Jahre alte Tochter auf der Rücksitzbank an, laut zu weinen. Die Mutter erschrak und verwechselte das Gaspedal mit der Bremse. Der Wagen fuhr daraufhin geradeaus über die Einmündung und beschädigte ein Eisengeländer sowie einen Holzzaun. Weiterhin wurden mehrere Hecken und Sträucher überfahren, bis das Auto noch die Fassade des Schulgebäudes und eine Holzbank touchierte. Es blieb letztendlich im Schulhof stehen. Bis auf einen gehörigen Schrecken blieben die Mutter und ihre Kleine unverletzt. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.