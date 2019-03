März, 14 Uhr, wird es wieder spannend in der großen Reithalle, wenn ausgesuchte Marbacher Nachzucht und Pferde aus den Landgestüten Celle und Redefin bei der Gestütsauktion ihre neuen Besitzer finden. Im Lot der Auktion stehen 30 hoffnungsvolle Nachwuchspferde. Der international tätige Auktionator Hendrik Schulze Rückamp freut sich auf spannende Bieterduelle. Die Biosphärengastgeber sorgen für das leibliche Wohl und es gibt ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Die Auktionspferde sind seit einigen Wochen aufgestallt, werden schonend ausgebildet und auf die Präsentation und den Verkauf vorbereitet. Zusätzlich zu den Marbacher Pferden werden einige Züchterpferde und wieder Pferde aus den Landgestüten Celle und Redefin über die Marbacher Gestütsauktion eine neue Wirkungsstätte finden. Die Auktionsspitze Cassallus (Auktionsname Collee), der Marbacher Gestütsauktion 2018, erreichte das Finale der fünfjährigen Springpferde bei den Bundeschampionaten in Warendorf 2018.

Wer schon jetzt einen Blick in die aktuelle Auktionskollektion werfen möchte, findet alle Pferde in Wort und Bild auf der Internetseite des Gestüts (//www.gestuet-marbach.de:www.gestuet-marbach.de:www.gestuet-marbach.de|_blank)$). Informationen gibt es von Karl Single, Telefon (01 70) 220 47 52.

Beim Generationenprojekt „Ross Connection 2017“, einem Projekt der Tagespflege in Servicehaus Sonnenhalde und der Sternbergschule Gomadingen, haben Senioren und Kinder sich mit viel Einsatz und Disziplin über einen aktiven Zeitraum eines halben Jahres mit dem heimatlichen Thema Pferd auseinandergesetzt. Eine kleine Auswahl der dabei entstandenen Kunstwerke wird während der Auktion versteigert.

Die erste Präsentation der Auktionspferde im Freispringen und unter dem Reiter fand am 3. März um 13 Uhr in der großen Reithalle des Gestüts statt. Eine zweite Präsentation folgt am 10. März um 13 Uhr. Für alle, die an diesem Termin nicht dabei sein können, werden die Präsentationen der Auktionspferde live auf www.clipmyhorse.de übertragen. Besichtigung und Ausprobieren der Auktionspferde ist nach Terminvereinbarung bei Ausbildungsleiter HSM Karl Single ab 3. März täglich möglich. Am 16. März findet um 10 Uhr die Abschlusspräsentation der Auktionspferde statt. Um 14 Uhr beginnt die Versteigerung. Am Auktionstag sind die Tageskassen ab 9 Uhr geöffnet.

Info Näheres erhält man in der Gestütsverwaltung unter der Telefonnummer (0 73 85) 96 95-0 oder auf der Internetseite: //www.gestuet-marbach.de:www.gestuet-marbach.de:www.gestuet-marbach.de|_blank)$.