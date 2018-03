Kooperationsvereinbarung Es muss nicht immer ein Studium sein

Münsingen / Isabelle Wurster

Die Frage der Berufswahl wird in Schulen immer wichtiger. Die Anforderungen für bereits bestehende Berufe ändern sich konstant; und es entstehen immer neue Studien- und Lehrgänge, sodass es fast unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Dies macht es für einen Jugendlichen, der ins Berufsleben eintreten möchte, fast unmöglich, sich für das individuell passende Berufsfeld zu entscheiden. Und danach stellt sich für die meisten noch die Frage, wie sie die Fähigkeiten erwerben, die für ihren Wunschberuf benötigt werden. Wer weiß als Sechzehn-, Siebzehn- oder Achtzehnjähriger schon, ob ein Studium oder eine Ausbildung für ihn die bessere Wahl ist.

Deshalb versucht das Gymnasium Münsingen die Berufswahl für seine Schüler deutlich zu erleichtern. Infoveranstaltungen und Bewerbungs-Trainings sind an der Tagesordnung. Daher ist das Gymnasium auch daran interessiert, das BoriS-Berufswahl-Siegel zu erhalten: eine Auszeichnung für Schulen, die sich im Bereich Berufs- und Studienorientierung besonders hervortun. Um dies zu erreichen, benötigt das Gymnasium jedoch Partner. Deswegen trafen sich kürzlich Vertreter der Kreissparkasse Reutlingen und des Gymnasium Münsingens in Reutlingen, um eine Partnerschaftsvereinbarung zu unterzeichnen und über das Thema Berufswahl zu diskutieren.

Die Kreissparkasse Reutlingen wurde durch Holger Karle, den Personalleiter, und Selina Schwenk, die Ansprechpartnerin für den Schulservice, vertreten und bekam Unterstützung von der Auszubildenden und ehemaligen Schülerin des Gymnasiums Münsingen Tina Schultz. Außerdem reiste als Ansprechpartner vor Ort Albert Ziegler von der Kreissparkasse Münsingen an. Das Gymnasium Münsingen wurde repräsentiert durch den stellvertretenden Schulleiter Matthias Fuchs und durch Traugott Huppenbauer, der für die Berufsorientierung am Gymnasium verantwortlich ist.

In der Partnerschaftsvereinbarung wurden etliche Angebote wie Fachvorträge oder die Bereitstellung von Infomaterialien zum Thema Berufswahl festgehalten.

Bevor die Vereinbarung jedoch unterzeichnet wurde, diskutierten die Beteiligten über die Berufswahl. Zunächst ging es um eher allgemeine Themen, die die Berufsorientierung betreffen, wie beispielsweise die von den Jugendlichen gewünschte, jedoch oft fehlende Transparenz der Ausbildungsbetriebe, wenn es um die Qualifikationen und Standards geht, die von einem Bewerber erwartet werden. Wären die Unternehmen offener mit ihren Erwartungen an die Auszubildenden, würden wohl weniger Jugendliche ihre Lehre nach sechs Monaten wegen zu hoher Ansprüche oder falscher Vorstellungen abbrechen. Deshalb spielt die Schule mit Angeboten wie dem BOGY (Berufsorientierung am Gymnasium) eine so wichtige Rolle. Schüler sollen einen realistischen und aktuellen Eindruck von der Berufswelt bekommen, bevor sie sich für einen Ausbildungsplatz entscheiden.

Die Vertreter des Gymnasiums und der Kreissparkasse sprachen ebenfalls über das Stigma, das immer noch an Lehren und Ausbildungen zu haften scheint. Wer sich nach dem Abitur gegen das Studium und für die Lehre entscheidet, wird heutzutage noch immer etwas schräg angeschaut. Dabei kann sich eine Lehre äußerst positiv auf die Entwicklung eines jungen Menschen auswirken. Selina Schwenk ergänzte, dass ihre „Azubis im Verlauf der Lehre bei der Kreissparkasse deutlich aufgeschlossener und selbstständiger werden“. Vielen tue eine Lehre besser als ein Studium. Und nach dem Abschluss einer Lehre sind ein Studium und diverse andere Weiterentwicklungsmöglichkeiten keineswegs aus der Welt.

Später wendete sich das Gespräch der spezifischen Zusammenarbeit der Kreissparkasse und des Gymnasiums zu. Es wurde beispielsweise diskutiert, ob die Kreissparkasse Veranstaltungen im Rahmen der Schülerakademie anbieten solle. Die Schülerakademie ist ein Angebot des Gymnasiums für interessierte Schüler, die sich bei außerschulischen Veranstaltungen genauer über spezifische Themen informieren wollen. Themen dieser Veranstaltungen könnten beispielsweise die Berufswahl im Allgemeinen, jedoch auch das Bankwesen im Speziellen sein. Des Weiteren will die Kreissparkasse Jugendliche ebenfalls durch Angebote wie das Börsenspiel fördern. Außerdem stiftet die KSK Reutlingen einen Preis, den Schüler erhalten, die sich beim Abitur durch besondere Leistungen im Bereich Wirtschaft hervorgetan haben.