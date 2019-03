Auch in Hayingen ist er nun unter Dach und Fach, der erste Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR). Der Gemeinderat segnete das umfangreiche Zahlenwerk, das Kämmerer Manuel Reiner mit seinen Mitarbeiterinnen ausgearbeitet hatte, einstimmig ab. Der Etat 2019 sieht im Ergebnishaushalt einen Gesamtbetrag der Erträge von 5,478 Millionen Euro vor. Die Aufwendungen summieren sich auf 5,465 Millionen Euro, so dass ein positives Ergebnis in Höhe von 13 640 Euro erzielt wird.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen in Höhe von 5,16 Millionen Euro Auszahlungen mit 4,825 Millionen Euro gegenüber, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 335 000 Euro zu verbuchen ist. Im Finanzhaushalt sind analog zum früheren Vermögenshaushalt die Investitionen der Stadt dargestellt. Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr der Breitbandausbau. 1,7 Millionen Euro wird die Stadt voraussichtlich investieren, im kommenden Jahr folgt eine weitere Million. An Zuschüssen sind für 2019 in diesem Bereich 720 000 Euro bereits bewilligt. 2020 wird ein neues LF 20-Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Eingestellt wurden dafür 174 000 Euro. 324 000 Euro werden für die Erschließung des Baugebiets „Unter der Buche“ ausgegeben. Die Sanierung des Karl-Truchsess-Wegs schlägt mit 295 000 Euro zu Buche. Für die Wohnumgeldverbesserung von Kirchstraße und Marktplatz sind 870 000 Euro eingeplant. Hier werden Zuschüsse von 583 000 Euro erwartet.

