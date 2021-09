Am Samstag war ein besonders schöner Tag, um in Bremelau „Lust aufs Land“ zu bekommen: beim ersten Dorfaktionstag mit besonderem Charme, des in weitem Umkreis wohl beispiellosen Dorffestes. Das sonnige Spätsommerwetter hat der knapp 360 Seelen zählenden Gemeinde zahlreiche Besucher beschert....