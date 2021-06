Künstler, gleichgültig in welchem Genre, haben unter den Beschränkungen der Corona-Pandemie besonders gelitten. „Man spürt erst, wenn man das hier erlebt, was wir vermisst haben“, sagte Landrat Dr. Ulrich Fiedler am Dienstagnachmittag nach einigen Liedern von Heiner Kondschak, der die erste ...