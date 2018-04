Tanzen Erste Plätze im Trio und solo

Münsingen / swp

Nach den überraschenden Erfolgen in den zurückliegenden Jahren beim Deutschen Stepptanzcup, als Zoa Leichtle jeweils als jüngste Teilnehmerin in ihrer Kategorie bei ihren ersten großen Wettbewerbsteilnahmen gleich als Siegerin vom Parkett gegangen war, wusste sie auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen und schaffte es mit einer hervorragenden Darbietung erneut auf Platz eins in der Kategorie Solo Stepptanz. Genauso erfolgreich tanzte sie mit ihrem Trio in der gleichen Altersklasse, welches bei seiner ersten Wettbewerbsteilnahme ebenfalls einen überraschenden ersten Platz erreichte.

Offensichtlich hatte sich Zoa zusammen mit ihrer Stepptanzlehrerin Kira von Kayser wieder einmal perfekt auf den Wettbewerb vorbereitet. Mit dem Pophit „Cracy in Love“ von Beyoncé überzeugte sie mit für ihr Alter beeindruckender technischer Reife nicht nur das begeisterte Publikum, sondern auch die fachkundige Jury und durfte sich wie im Vorjahr erneut über Platz eins freuen.

Genauso gut machte es das Trio in der Alterskategorie Mini in der Gruppenwertung. Aurelia Strauß, Anastasia Schneider und Zoa Leichtle überzeugten mit einer spritzigen Performance und sauberer, anspruchsvoller Technik zu „Mambo No. 5“ von Lou Bega. Eigentlich wollten sie lediglich erste Wettbewerbserfahrung sammeln. Xenia Leichtle choreografierte die ausgefeilte und pfiffige Performance für das Trio. Trainiert werden die jungen Tänzerinnen seit Februar von Kira von Kayser. Die drei Mädchen sorgten für eine bezaubernde Show und überzeugten nicht nur das laut jubelnde Publikum, sondern auch die Jury. Bei ihrer ersten Wettbewerbsteilnahme als Trio erreichten sie einen sensationellen ersten Platz in der Triowertung Steppminis.

Zur Belohnung durften sie dann nachmittags vor ausverkauftem Haus nochmals bei der „Gala der Sieger“ tanzen, was die jungen Damen sichtlich genossen. Im Anschluss an die Siegergala wurden Zoa Leichtle als Solistin und das Mini Stepptanz Trio in das Team Germany 2018 berufen, worüber sich die jungen Tänzerinnen von Kultur 33 mit Kira von Kayser, Silvia Leichtle und den Eltern sehr freuten.