Gruorn Erinnerung an der Wiederaufbau der Stephanuskirche

Gruorn / Sabine Herder

Jetzt ist’s 50 Jahre her, als viele ehemalige Gruorner beim Pfingsttreffen 1968 beschlossen, dass von ihrem einst blühenden Heimatdorf wenigstens ein Denkmal bleiben sollte. Zunächst war‘s nur eine Willenserklärung, doch schon 1969 gründete sich aus diesem Beschluss das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn. Die alte Stephanus-Kirche, die in Teilen bis auf die romanische Bauepoche zurückgeht, war damals bereits dem Verfall nahe: das Dach eingefallen, der Turm einsturzgefährdet, der Chor noch etwas besser erhalten. Sie war dennoch das einzige Gebäude, das als Denkmal in Frage kam.

Das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn gibt‘s auch heute noch. Viele Mitglieder der ersten Stunde jedoch, gebürtige Gruorner, sind inzwischen verstorben. Ihre Nachkommen halten dem Ort die Treue, doch Zeitzeugen vom ersten Bauabschnitt zur Erhaltung der Kirche gibt es keine mehr.

Vom zweiten Bauabschnitt jedoch können manche Komitee-Mitglieder auch heute noch erzählen. Michael Kehm aus Magolsheim und Hans Lamparter aus Trailfingen erinnerten sich in der Gesprächsrunde am Sonntag an diese Zeit und an das große bürgerschaftliche Engagement, das den Aufbau und Erhalt der Gruorner Kirche vorangetrieben hat.

Allen voran Adam Goller ist dies zu verdanken, der, so erinnert sich Michael Kehm, „mit dem Moped in ganz Münsingen rumgefahren ist und überall organisiert hat“. Zu organisieren gab‘s viel: Mitglieder, die das Komitee unterstützten, ehrenamtliche Helfer, die mit anpacken konnten, Baumaterial, Zimmerleute, Flaschner und Handwerker. „Wie eigentlich hat die ‚Baufirma Gruorn‘ funktioniert?“, fragte Alfred Weber, der als Vorsitzender des Komitees die kleine Gesprächsrunde mit gut 30 interessierten Zuhörern leitete. „Gab‘s einen Architekt und hatte der was zu sagen? Haben Fachfirmen ganze Gewerke beim Wiederaufbau übernommen?“

Wohl kaum, denn die Mittel zur Finanzierung waren knapp. Geld für den Wiederaufbau gab‘s hauptsächlich aus Spenden und Leistungen wurden ehrenamtlich erbracht – auch von vielen Fachleuten und Handwerkern, betonte Kehm. Und so wurde am Aufbau der Kirche mit primitiven und einfachen Mitteln gearbeitet, das Dach zwar unter Anleitung eines Fachmannes, aber mit vielen „Laien“ gedeckt. „Über 20 Leute, darunter viele ältere, halfen mit“, erinnert sich Kehm.

Er und auch Hans Lamparter zählten damals zu den Jüngeren. Lamparter, dessen Großvater gebürtiger Gruorner war, hatte damit kein Problem: „Es war interessant, die alten Leute kennenzulernen“, erzählt er über die aktive Bauzeit als Komitee-Mitglied. „Die hatten Humor und wussten mit den Jungen geschickt umzugehen.“ Auch Frauen, „Lina und Liesl, alte Gruorner Urgewächse“, haben beim Dachdecken mitgeholfen, weiß Hans Lamparter noch. „Das war Heimat, das gehörte dazu.“

Viel Unterstützung bekamen die Ehrenamtlichen auch von der Bundeswehr und den Franzosen, weiß Michael Kehm noch. Und auch Alfred Weber beschreibt das Militär als „sehr wohlwollend“. Unter Schießbetrieb die Kirche aufbauen, das erforderte ein gutes Miteinander.

So wurden nach und nach das Kirchenschiff instand gesetzt, das Dach neu eingedeckt und schließlich die Fenster eingesetzt. 2008 kam das große Fresko aus dem Heimatmuseum wieder zurück in die Kirche. Die heutigen Kirchenfenster, gestaltet von der Künstlerin Ursula Nollau, sind „guten Beziehungen“ und privaten Spendern zu verdanken.

Dem Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen. Weitere Renovierungen stehen an und sind für den Vorsitzenden Alfred Weber eines seiner Hauptprojekte. Warum sich der eingetragene Verein übrigens „Komitee“ und nicht „Verein“ nennt, ist den Franzosen zu verdanken, wusste Weber noch zu erzählen. Die konnten nämlich mit dem Wort „Verein“ nichts anfangen, mit „Komitee“ aber schon!