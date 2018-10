Hayingen Entscheidend sind die Startvorteile

Hayingen / Von Ralf Ott

Das Thema Pflanzenschutz führt auf gesellschaftlicher Ebene oftmals zu kontroversen Diskussionen. Grund: „Im Normalfall wird darunter der Einsatz chemischer Mittel verstanden“, berichtet Christoph Schrade, Berater beim Kreislandwirtschaftsamt. Dabei ist das Spektrum weitaus vielfältiger: Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl und der Aussaatzeitpunkt liefern sind entscheidend für die Widerstandskraft der Pflanzen gegen einen möglichen Befall mit Schädlingen. „Chemie wird erst dann eingesetzt, wenn andere Faktoren nicht mehr greifen“, so Schrade weiter.

Ein Beispiel für verschiedene Handlungsmöglichkeiten bietet der Hof Brunner in Münzdorf. Dort wurde um den 20. August Winterraps gesät. „Wir sind lieber etwas früher dran, damit sich die Pflanzen noch entwickeln können“, erläutert Landwirtschaftsmeister Charly Brunner. Bevor der Frost kommt, solle die Pfahlwurzel mindestens einen Zentimeter Umfang erreichen und die Pflanze braucht genügend Blätter, da die Hälfte im Winter abstirbt. Doch die kleinen Pflanzen sind gleich von zwei Seiten bedroht, nämlich durch Schnecken und den Rapserdfloh. „Ohne Schneckenkorn kann es passieren, dass die Hälfte des Bestands abgefressen wird“, so Charly Brunner weiter. Die Dosierung wiederum hängt vom akuten Befall ab. „Drei Kilogramm reichen für einen Hektar“, fügt Michael Brunner hinzu. Um die Dosierung so gering wie möglich zu halten, wird der Acker drei Tage vor der Aussaat mit Kalkstickstoff gedüngt. „Dies zerstört die Nester der Schnecken im Boden“, weiß Charly Brunner. „Wir profitieren von einem positiven Nebeneffekt der Düngung“, fügt sein Sohn hinzu.

Ohne eine fundierte Pflanzenkenntnis kann ein Landwirt den Zustand seines Ackers nicht beurteilen. „Gerade im Keimblattstadium erfordert das Erfahrung“, betont Charly Brunner. Vor dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird die sogenannte Schadschwelle geprüft. „Entscheidend ist die die Menge der Unkrautpflanzen pro Quadratmeter beziehungsweise zum Beispiel beim Rapsglanzkäfer die Anzahl, die innerhalb von drei Tagen in eine als Lockmittel aufgestellte gelbe Schale fallen“, erläutert Schrade das Prüfverfahren. Für die Beurteilung eines Ackers wird ein möglichst durchschnittlicher Abschnitt als Maßstab herangezogen. Klar ist aber auch, dass die Überwachung in kurzfristigen Zeitabständen erfolgen muss. Schädlinge können sich unter Umständen sehr rasch vermehren. Für die Landwirte ist der möglichst sparsame Einsatz von Pflanzenschutzmitteln letztlich auch eine ökonomische Frage, gibt Michael Brunner zu bedenken. „Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel kosten ja Geld“.

Der Pflanzenschutz setzt daher weitaus früher an. „Wichtig ist es, auf die Fruchtfolge zu achten und zum Beispiel Raps nach Getreide anzubauen, weil dann der Ackerfuchsschwanz besser zu beherrschen ist“, so Charly Brunner. Dieser zeigt sich inzwischen resistent gegen einen Teil der Herbizide. Die Sorte muss natürlich möglichst optimal an den Standort angepasst sein, auch das macht sie widerstandsfähiger gegen Schaderreger. In ihrer Entscheidungsfindung werden die Landwirte bei Bedarf durch das Landwirtschaftsamt unterstützt.

„Es geht darum, mehrere Maßnahmen zu kombinieren“, unterstreicht Michael Brunner. „Vor der Aussaat wird das Beet mit der Scheibenegge bearbeitet, um die Unkräuter zum Keimen anzuregen. Die können dann mechanisch zerstört werden“. Von Vorteil ist darüber hinaus ein möglichst feinkrümeliger Boden. Die genannten Vorbereitungen erfolgen in der Zeit zwischen Ernte und dem Ausbringen der Winterung. Entscheidend für die jungen Pflänzchen ist vor allem die Anfangsphase. „Wir versuchen, der Hauptkultur einen Vorsprung zu verschaffen“, so Michael Brunner, „später kann sich diese ohne Hilfe durchsetzen“. Letztlich aber unterscheiden sich die Pflanzen deutlich hinsichtlich ihrer Anfälligkeit. Ganz oben auf der Liste finden sich Raps und Kartoffeln, während zum Beispiel Weizen weitaus seltener von Pilzen oder Schädlingen betroffen ist. Deren Intensität schwankt zudem. „In den vergangenen zwei Jahren gab es beispielsweise deutlich weniger Rapsglanzkäfer“, hat Charly Brunner beobachtet.

Bei der Ausbringung wird das Pflanzenschmutzmittel mit rund 300 Liter Wasser pro Hektar verdünnt, damit es auf der gesamten Fläche verteilt werden kann. Zudem wirkt ein Bodenherbizid nur in feuchter Erde. Wird dagegen ein Blattherbizid angewandt, muss die Pflanze trocken sein. Durch den Einsatz großtropfiger Düsen ist zudem die Abdrift verringert worden. Nur sachkundige Personen dürfen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel erwerben und anwenden. Bei Land- und Forstwirten gehört dies zur Ausbildung. „Das industrielle Zulassungsverfahren ist sehr aufwändig“, berichtet Michael Brunner. „Pflanzenschutzmittel müssen im Boden vollständig durch Mikroorganismen abbaubar sein“, unterstreicht Schrade. Erweist sich ein Stoff im Prüfverfahren als krebserregend oder erbgutverändernd werde dieser verboten. Im Hinblick auf Bienen setzt der Betrieb Brunner für seine Rapsbestände nur bienenungefährliche Pflanzenschutzmittel ein. Zudem wird die Behandlung nach Möglichkeit erst nach 18 Uhr durchgeführt, weil dann das Gros der Bienen nicht mehr unterwegs ist. Auch der Einsatz verschiedener Mittel zu unterschiedlichen Jahreszeiten schützt Bienen, da diese zum Beispiel im Herbst nicht mehr fliegen.

Letztlich geht es beim Thema Pflanzenschutz natürlich um den Ertrag. Nach Schrades Schätzungen würde die Erntemenge um rund 50 Prozent bei einem Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz zurück gehen. „Ein Biobetrieb muss daher noch viel stärker durch die mechanische Bodenbearbeitung und die Fruchtfolge gegen Schädlinge vorgehen“.