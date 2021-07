Mit einer Bürgersolaranlage auf dem Dach der Grundschule in Kleinengstingen rückt die Gemeinde einen Schritt näher an die Klimaneutralität heran. Das Projekt wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend befürwortet und wird von der Erneuerbare Energien Neckar-Alb e.G. (EENA) umgesetzt. Die Gemeinde stellt dafür die benötigten Dachflächen zur Verfügung und erhält im Gegenzug einen um zwei Cent vergünstigten Preis für den...