Der Weg in die Zukunft ist vorgezeichnet: Der Engstinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend das Gemeindeentwicklungskonzept „Strategie Engstingen 2035“ einstimmig verabschiedet. Das Konzept wurde von der Stadtentwicklung GmbH Stuttgart (STEG) gemeinsam mit Verwaltung, G...