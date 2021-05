„Die Vorbereitung für die Sanierung des Neubaus der Beruflichen Schule in Münsingen lauft auf Hochtouren“, betonte Verwaltungsdezernent Gerd Pflumm während der Kreistagssitzung in der Wannweiler Uhlandhalle. Die Zeit dränge, so Pflumm. Schließlich müssten die Maßnahmen für die Neuorgani...