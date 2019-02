Hayingen Eine Freiburgerin führt jetzt Regie

Hayingen / Reiner Frenz

Ein frischer Wind weht im altehrwürdigen Hayinger Naturtheater – und das im 70. Jahr des Bestehens der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Kultureinrichtung. Das Theater stellt sich momentan neu auf (wir berichteten), zuletzt wurde die Stelle der Leitung für das Kulturbüro ausgeschrieben. Zu den Aufgaben zählen die Annäherung des Naturtheaters zum Tourismuskonzept der Region und die Initiierung von Kulturpartnerschaften zwischen dem Theater und Einrichtungen in der Region.

Bekanntlich soll der Theaterbetrieb auf das ganze Jahr ausgedehnt werden, eine Aufgabe, der sich Silvie Marks und Johannes Schleker widmen, denen der Gemeinderat unlängst dafür den Auftrag gab. Das seitherige Regisseur-Duo wird deshalb auch zumindest in dieser Saison nicht die Regie führen bei „Der kleine Prinz“, dem Familienstück, das am 30. Juni Premiere feiert.

Mit Lucia Reichard wurde eine junge, ambitionierte und engagierte Regisseurin gefunden, die sich schon jetzt „riesig“ auf die neue Herausforderung freut, auf die „große und tolle Bühne“, auf die Menschen, mit denen sie zu tun haben wird.

Lucia Reichard, 32, ist gebürtige Freiburgerin und auch in einem Dorf in der Nähe der Breisgau-Metropole aufgewachsen. In der Schulzeit am Gymnasium wirkte sie bereits in der Theater AG mit, womit der Grundstock für ihren späteren beruflichen Werdegang gelegt wurde. Flankierend kam ihr zugute, dass sie aus einer sehr musikalischen Familie stammt, in der gemeinsam viel musiziert wurde. Zunächst aber startete Lucia Reichard nach dem Abitur mit dem Studium zur Grundschullehrerin, das sie aber nach drei Semestern wieder an den Nagel hängte, sich auf ihre wahren Interessen besann und in Freiburg eine vierjährige Schauspielausbildung absolvierte, die sie 2012 erfolgreich beendete.

Seither arbeitet die 32-Jährige in der Theaterszene, ist selbst oft auf der Bühne gestanden, hat aber auch schon selbst inszeniert, ein Kindermusical – „Piratenzeit“ – das vergangenes Jahr in einem Freizeitpark in der Nähe von Nürnberg aufgeführt wurde. In Villingen führte sie Co-Regie gemeinsam mit einem Kollegen beim Musical „My Fair Lady“, das sie mit einer Laientruppe und einigen Profis auf die Bühne brachte. Einschlägige Erfahrungen sind also vorhanden. Und vor allem die Erkenntnis: „Ich arbeite gerne mit Laien zusammen und habe vielfältige Ideen für die Inszenierung, die ich gerne mit dem Ensemble des NTH gemeinsam realisieren möchte“.

Beim Casting-Workshop Anfang Februar in Hayingen hat sie die Bühne in Augenschein nehmen können, die künftigen Mitstreiter kennengelernt. Der Kontakt auf die Alb kam übrigens über ihren Bekannten Stefan Wurz zustande, der seit einigen Jahren die musikalische Leitung im Naturtheater innehat. Der hatte sie vergangenes Jahr eingeladen, sich in Hayingen einmal die „Schwäbische Odyssee“ anzuschauen. Dabei kam sie auch mit dem Duo Marks&Schleker ins Gespräch: „Ich weiß daher auch, auf was ich mich einlasse“, erzählt Lucia Reichard.

Inzwischen hat sie mehrere Begegnungen gerade mit Silvie Marks und Johannes Schleker gehabt, lange über die Arbeit am Naturtheater gesprochen, über die Herausforderung, die vor ihr liegt: „Wir haben in Hayingen ein ganz tolles Team mit Jo und Silvie als Autoren, Stefan Wurz als Komponist und Musiker sowie Katharina Müller für Bühnenbild und Kostüme“, weiß die Freiburgerin.

Mit „Der kleine Prinz“ werde es ein Stück für alle Altersklassen geben. Für die Kleinen viel zu lachen, für die Großen aber auch einiges zum Nachdenken. Vom Autorenduo sei das Stück ins Schwäbische übertragen und mit viel Lokalkolorit versehen worden.

Am 31. März wird es noch eine Leseprobe geben, nach der die Rollen verteilt werden sollen. Lucia Reichard hofft, dass sich noch weitere Laiendarsteller finden, damit die große Bühne auch richtig mit Leben gefüllt werden kann. Mitte April soll dann mit den Proben begonnen werden. Lucia Reichard jedenfalls freut sich auf einen „wundervollen, aufregenden Theatersommer auf der Alb“.

Info Wer noch Teil der Hayinger Naturtheaterfamilie werden und mitspielen will, kann sich bis Ende März bei Gisela Schleker unter: gisela.schleker@gmail.com oder unter (0 73 71)1 37 24 melden.