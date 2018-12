Pfronstetten Ein Versuch kann nicht schaden

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Die Situation ist bekannt. Wasser zum Händewaschen und für die Toilettenspülung wird im Sportheim in einem Behälter aufbewahrt. Für das Abwasser gibt es ebenfalls Bottiche, die in regelmäßigen Abständen geleert werden müssen. Die Stromversorgung für das Sportheim und die Flutlichtanlage erfolgen über ein Dieselaggregat und das verweigert in jüngster Zeit immer öfter den Dienst. Mit anderen Worten, Sportplatz und Sportheim sind nicht erschlossen.

2014 hatte das Büro Beetz aus Hayingen Pläne für eine Erschließung vorgelegt, Kostenpunkt 173 000 Euro. Aufgrund der Haushaltslage wurden die nicht weiterverfolgt, sagte Bürgermeister Reinhold Teufel am Mittwochabend im Gemeinderat.

Nun habe der Gemeindetag die Verlängerung des Projekts „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Anfang Dezember bekanntgegeben. Teufel hatte daraufhin beim Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, das die Mittel bereitstellt, nachgehakt. Dort wurde ihm signalisiert, dass die Maßnahme grundsätzlich förderfähig sei, es aber eine Bagatellgrenze gebe, die bei vier Millionen Euro liege. Allerdings handele es sich dabei um eine „Sollvorschrift“. Das Institut habe ihn, Teufel, sogar dazu ermutigt einen Antrag zu stellen.

Das lässt sich der Schultes nun aber nicht zweimal sagen, zumal eine Bezuschussung von 45 Prozent möglich ist. „Bei 173 000 Euro ist das doch ein Wort“. Der Gemeinderat sah es ebenso und beschloss den Förderantrag zu stellen. Bei gegebener Zeit will man sich dann auch mit den Verantwortlichen des TSV absprechen.