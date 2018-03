Aktion  Ein Thron aus Holz und Pappe

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Sie haben originelle Lehnen, sind bunt, beklebt mit Papier oder sogar bestrickt: Die Stühle, die Thomas Gut letztes Jahr beim Basar der BruderhausDiakonie in Buttenhausen entdeckt und gleich einen für sein Geschäft in Auftrag gegeben hat. Der ist jetzt fertig, der Vorsitzende von ProMünsingen ist von dem Objekt in den Firmenfarben und mit Brille in der Lehne so begeistert, dass er jetzt eine Stadtmarketing-Aktion daraus machen möchte. Ähnlich wie einst die Schafe, können sich Geschäftsinhaber einen Stuhl, passend zu Handwerk, Produkt oder Dienstleistung, gestalten lassen. Und weil Gut findet, aus dem alten Holzstuhl sei durch viel Arbeit und Kreativität „ein richtiger Thron entstanden“, hat er auch schon einen Slogan parat: „Bei uns ist der Kunde König.“

Von der Idee ist Elena Zeller, Teamleiterin der Tagesförderung in der BruderhausDiakonie Buttenhausen, sehr angetan. Sie, ihre Kolleginnen und die Klienten haben inzwischen schon Erfahrung in der Stuhlproduktion, wissen also, was da auf sie zukommt. Es ist eine aufwendige Angelegenheit, unzählige kleine Arbeitschritte müssen vorbereitet, koordiniert, die Frauen und Männer motiviert werden. Zurzeit sind es 13 Klienten mit psychischen Handicaps, die in der Tagesförderung wieder für die Werkstatt fit gemacht werden. Das Projekt eignet sich da gut dafür, da viele daran gleichzeitig arbeiten können. Ist die Idee da, müssen Pappe und Papier zugeschnitten, der Stuhl mit verschiedenen Lagen Zeitungspapier und Kleister in Form gebracht werden. Steht das Grundgerüst geht es an die Details, und das sind viele – sie machen aus einem einfachen Holzstuhl erst ein richtiges Kunstobjekt. Da müsse man ganz schön kreativ sein, sagt Elena Zeller. Denn damit gerade Stuhlbeine wie gedrechselt aussehen, ein Namenszug in metallic schillert, muss einiges an Papier und Folie gedreht und geformt werden. Und ein echter Hingucker sind beim Thron von Thomas Gut zum Beispiel auch zwei goldene Kugeln: Darunter verstecken sich, dick umwickelt, Tennisbälle. Flechten, wickeln, Schnecklein basteln, die an der Sitzfläche entlang kriechen – auch mit bunter Wolle kann man Stühlen ein neues Outfit verpassen. Bis ein Objekt fertig ist dauert es etwa zwei Monate. Ganz wichtig: Auf den Kreationen kann man sitzen. „Sie werden hier bei uns ständig benützt“, sagt Elena Zeller.

Info Wer für seine Firma einen Stuhl, den sollte man möglichst selbst liefern, gestalten lassen will, kann sich mit Teamleiterin Elena Zeller in Verbindung setzen: Telefon (0 73 83) 943-158, montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr.