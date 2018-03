Amtsgericht Ein Schlag ins Gesicht mit Folgen

Münsingen / Matthias Jedele

Weil der Türsteher einer regionalen Diskothek übertrieben handgreiflich wurde, verdonnerte ihn das Münsinger Amtsgericht zu einer Strafe von 60 Tagessätzen zu je 25 Euro. Doch was war passiert?

Am 6. Juni des vergangenen Jahres wurde der Angeklagte, der zu dem Zeitpunkt als Security-Mitarbeiter in einer regionalen Diskothek im Einsatz war, zu einem Streit auf der Tanzfläche gerufen. Nach Auswertung der Zeugenaussagen und der Video-Überwachung sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Angeklagte einen stark alkoholisierten Gast in das Gesicht schlug, obwohl dieser von einem Security-Kollegen bereits fixiert wurde. Der Geschädigte erlitt daraufhin Nasenbluten und verlor einen Teil seines Schneidezahns.

Eine Notwehrsituation, wie der Angeklagte beteuerte, konnte der Münsinger Amtsrichter Joachim Stahl nicht erkennen und so verhängte er die entsprechende Geldstrafe.