Es ist ein Leuchtturmprojekt für die LEADER-Förderung und für Münsingen: Das Kulturhaus in der Hauptstraße wurde am Samstagabend feierlich eröffnet. Das Kulturhaus ist für Silvia und Dietmar Leichtle und ihre Musik-, Tanz- und Kunstschule sowie für die Akademie für musikpädagogische Ausbildung ein „Juwel und Lebensprojekt“, das noch lange nicht am Gipfel angekommen ist. „Wir wollen noch weitere Entwicklungen zulassen“, machte Silvia Leichtle am Samstagabend in Verbindung mit der offiziellen Eröffnung deutlich. Vor 20 Jahren habe sie gemeinsam mit ihrem Mann die „kleine aber feine“ Musikschule gegründet, Schritt für Schritt sei diese stetig gewachsen.

Bereits 2011 konnte die obere Etage des Kulturhauses bezogen werden, jetzt kommt noch das Erdgeschoss hinzu. Für 650 000 Euro wurde das Gebäude in der Hauptstraße an zentraler Stelle umgebaut, ausgebaut und modernisiert. Entstanden ist ein schöner Empfangsbereich, der „alle Menschen willkommen heißen soll“. Generationsübergreifend soll hier ein Treffpunkt für Kultur und Kulturinteressierte, eine Möglichkeit zur Begegnung entstehen. Das „Multifunktionalhaus“ bietet der Musik- und Tanzschule Platz für Bewegung, Konzerte, Aufführungen und Unterricht, es gibt barrierefreie sanitäre Anlagen, ein Büro sowie eine Teeküche für die 30 Lehrkräfte...

